Filistin Hükümeti Gazze için Acil Durum Planı Sundı - Son Dakika
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Filistin Hükümeti Gazze için Acil Durum Planı Sundı

Filistin hükümeti, Gazze’nin acil durumuna yönelik yardım planını Başkanı Abbas’a iletti.

20.01.2025 12:51
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RAMALLAH, 20 Ocak (Xinhua) -- Filistin hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki acil duruma müdahaleye yönelik yardım, toparlanma ve acil durum müdahalesi planını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Abbas, söz konusu planı Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı toplantı sırasında teslim aldı.

Mustafa, hükümet müdahalesinin ilk aşamasını teşkil eden planın, ateşkesi takip eden ilk 6 ayda Gazze'de alınacak acil durum önlemlerine odaklandığını söyledi.

Mustafa, planın yardım malzemelerinin giriş ve tesliminin ve ana yollar ve hastane ve okular gibi hayati öneme sahip tesislerden enkazın kaldırılmasının hızlandırılması amacıyla uluslararası yardım kuruluşları başta olmak üzere uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının desteğiyle ve onlarla eşgüdümlü olarak uygulanacağını sözlerine ekledi.

Mustafa, su, elektrik, iletişim, sanitasyon ve geçici barınaklar gibi temel hizmetlerin mümkün olduğunca sağlanmasının yanı sıra çocukların eğitimlerini tamamlamalarının sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Katar, Mısır ve ABD'nin yaklaşık bir yıldır süren arabuluculuk çalışmalarının ardından İsrail ordusunun 11.15'te Gazze'deki birliklerine ateş kesme emri vermesiyle ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filistin Hükümeti Gazze için Acil Durum Planı Sundı - Son Dakika

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