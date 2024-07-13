Filistin Hükümeti, İsrail'in Han Yunus Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Filistin Hükümeti, İsrail'in Han Yunus Saldırısını Kınadı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için yalan ve uydurma haberler yaydığını belirtti. Hükümet, İsrail'in sivillere ve yerinden edilmişlere karşı işlediği suçları örtbas etmek amacıyla medyayı yanlış bilgilendirme yöntemlerini kullandığını vurguladı. Ayrıca, uluslararası topluma İsrail ve ABD'ye baskı yapma çağrısı yapıldı.

13.07.2024 18:28
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı çarpıtmak için Filistinli liderleri hedef aldığı yönünde yalan ve uydurma haberler yaydığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu yalan ve uydurma haberlerin yayımlanması, işgal devleti İsrail'in şu ana kadar 71 şehit ve 289 yaralıya yol açan korkunç katliamını meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in, başarısızlığını, sivillere ve yerinden edilmişlere, özellikle de çocuk ve kadınlara karşı işlediği suçları örtbas etmek amacıyla savaşın başlangıcından bu yana defalarca çarpıtma politikası uyguladığına dikkat çekilerek, medya kuruluşlarına İsrail'in sivillere ve yerinden edilmişlere karşı işlediği vahşi suçları örtbas etmek için ürettiği "sahte anlatısına" itibar etmeme çağrısı yapıldı.

İsrail'in medyayı yanlış bilgilendirme yöntemlerini kullanması, dikkatleri Filistin halkına karşı devam eden suçlarından başka yöne çekmek amacıyla sahte haberler, söylentiler ve yalanlar yaymasının kınandığı açıklamada, "İsrail ve ABD yönetiminin Gazze Şeridi'nde yürütülen bu korkunç soykırım savaşının ve katliamların sorumlusu olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluma, İsrail ve ABD'ye Filistin halkına karşı yürüttükleri bu soykırım savaşını durdurmaları için baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in, Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesindeki sivillere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 71 kişi ölmüş, 289 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Hükümeti, İsrail'in Han Yunus Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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