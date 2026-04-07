Filistin Hükümetinden Uluslararası Topluma Çağrı

07.04.2026 17:49
Filistin hükümeti, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası müdahale talep etti, durum acil.

Filistin hükümeti, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulunarak, bu saldırıların sahadaki duruma ciddi yansımaları olabileceği uyarısında bulundu.

Haftalık kabine toplantısının ardından hükümetten yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının "işgal yetkililerinin himayesinde işlenen organize suçlar" olduğu ve "Filistinliler üzerinde düşmanca bir ortam oluşturmayı ve yerleşimleri genişletmeyi" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların son örneklerinden birinin, pazartesi günü şafak vakti Nablus'un güneyindeki Lubban eş-Şarkiyye ve Kusra köylerinde meydana geldiği, söz konusu saldırılarda yaralanmalar yaşandığı, evler ile Filistinlilere ait malların ateşe verildiği kaydedildi.

Başka bir bağlamda açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularına girmesine izin verilirken Müslümanların ibadetine yönelik kısıtlamaların sürdürülmesi kınanarak, bunun "ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin merkezinde gerçekleştirdiği "katliam" kınanarak, arabuluculara ve uluslararası kurumlara saldırıları durdurmaları, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamaları ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Temel malların girişine getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve Dünya Sağlık Örgütü acilen kemirgen kontrol malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi için müdahalede bulunmaya davet edildi, bölgede salgın hastalık riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de yaklaşık bir milyon Filistinlinin son derece vahim ve tehlikeli insani koşullar altında yaşadığı belirtilerek, durumun acil uluslararası müdahale gerektirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
