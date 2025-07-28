Filistin İçin Acil Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Filistin İçin Acil Çözüm Vurgusu

Filistin İçin Acil Çözüm Vurgusu
28.07.2025 18:48
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, işgalin Filistin'in en büyük engeli olduğunu belirtti.

NEW Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, "Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir." dedi.

Yılmaz, BM'de Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans çerçevesinde İrlanda'yla birlikte düzenlenen "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na eş başkanlık etti.

Fransa'nın Filistin'i tanıma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yılmaz, başka ülkelerin de kısa süre içinde Fransa'yı takip etmesini umduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, çalışma grubunda öne çıkan gözlemlerini paylaşmak istediğini belirterek, ilk olarak, burada Filistin halkının onlarca yıldır süren acılarına son verilmesine katkıda bulunma yönünde güçlü bir irade olduğunun görüldüğünü söyledi.

Aynı zamanda Filistin Yönetimi'nin kapasitesini güçlendirmeye yönelik programların da gündeme geldiğini kaydeden Yılmaz, "Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir" fikrinin katılımcılar arasındaki ortak görüş olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, görüşmelerde aynı zamanda İsrail Meclisi'nin 23 Temmuz'da çağrıda bulunduğu üzere Filistin topraklarının ilhakı tehdidi devam ederken, araçların orantılı biçimde güçlü ve etkili olması gerektiğinin vurgulandığını bildirdi.

"Kararlı bir şekilde harekete geçmek zorundayız"

Çalışma grubunda uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların kurulmasının da önerildiğini kaydeden Yılmaz, "Ayrıca, Gazze'deki vahim insani durumun yanı sıra, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, İsrail'in yasa dışı yerleşimleri, araziye el koyması, evleri yıkması da acil müdahale gerektiren hususlar olarak öne çıktı." diye konuştu.

Yılmaz, İsrail'in, "yasa dışı yerleşimleri destekleyen bir aktör olarak, zorlayıcı tedbirlere tabi tutulabileceğinin" ifade edildiğini aktararak, "İsrail'in Filistin halkını kendi topraklarından yerinden etme, göç ettirme ve sürgün etme eylemleri vakit kaybetmeden engellenmelidir. Filistin ulusu olmadan bir Filistin devleti tasavvur edemeyiz." vurgusunu yaptı.

Çalışma grubunda öne çıkan temel öncelikleri sıralayan Yılmaz, bunların "İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi, Gazze'de insani yardım ve yeniden imar çalışmaları yapılması, kurumsal gelişimin desteklenmesi, yerleşimlerin genişlemesinin ve zorla yerinden edilmenin durdurulması, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, sivil toplumun sürece dahil edilmesi ve her iki halk için de güvenlik garantileri sağlanması" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, uluslararası topluma verilen mesajın açık olduğunu belirterek, "İki devletli çözüm vizyonunu korumak, hukuki ve insani ilkeleri savunmak ve kaygı beyanlarının ötesine geçerek hesap verebilirlik mekanizmalarını hayata geçirmek için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmek zorundayız." vurgusunda bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Nuh Yılmaz, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin İçin Acil Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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