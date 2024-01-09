 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne'de düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne'de düzenlenecek

Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak'ta Kadıköy Sahne'de Filistin için dayanışma konseri düzenleyecek. Konserde Türkiye'den ve Filistinli müzisyenler sahne alacak.

Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne\'de düzenlenecek
09.01.2024 - 21:47,
Abone Ol

Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak'ta Kadıköy Sahne'de Filistin için dayanışma konseri düzenleyecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, aktivistler, müzisyenler, sanatçılar, düşünürler ve yazarları bir araya getirmeyi hedefleyen konserde, Türkiye'den sanatçıların yanı sıra Filistinli ve göçmen müzisyenler de sahne alacak.

Ünlü Filistinli müzisyen kardeşler Le Trio Joubran'ın da konser etkinliğine özel olarak gönderdiği bir video kaydı, Mercan Dede ve "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısıyla bilinen Kofia grubunun kurucusu müzisyen George Totari'nin konser için gönderdikleri dayanışma mesajları konserde izleyicilere aktarılacak.

Saat 19.00'da başlayacak ücretsiz konserde, şarkılarını seslendirecek isimler arasında İlkay Akkaya, Cem Erdost İleri, Taner Öngür, Serap Yağız, Kardeş Türküler'den Burcu Yankın ve Selda Öztürk, Muammer Ketencoğlu ile Balkan Trio, Stiffy Stiff, Omar Alkilani, Banu Kanıbelli, Aslı Büyükköksal, Hadi Hamdoun ve Eyüp Ömer Bal yer alacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Ankara, İzmir, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne'de düzenlenecek - Son Dakika


22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03
11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45
New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı

Son Dakika
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45 New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 22:46:39. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement