Filistin İçin Değişim Çağrısı

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"Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'nda, "Tufan, Diriliş Hareketleri ve Değişim" oturumu düzenlendi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen forum kapsamındaki oturumda konuşan Tunuslu eski milletvekili ve İngilizce Profesörü Johara Al-Tais, bazı durumlarda devletlerin iç politikayla ilgilenmeye mecbur kaldıklarını ve bu durumun zorluk yarattığını söyledi.

Ülkesinde Filistin davasına gösterilen ilgiye değinen Tais, bu konuda liderlerin de önemine işaret etti.

Kuveytli yazar Tarık El-Suveydan, Filistin'de bir senedir yaşananların "eşit güce sahip olmayanlar" arasında olduğunu vurgulayarak, bunun "adil bir savaş" olmadığını kaydetti.

Siber güvenlik alanının önemine dikkati çeken Suveydan, sanatın ve gençlerin de Filistin konusundaki önemini aktardı.

Filistinli Akademisyenler Derneği Başkanı Dr. Nawaf El-Takrouri de yanlış bilgi ve dezenformasyonlardan sakınmanın önemine ve eğitim ile sosyal medyanın gerekliliğine değinerek, çocukların Gazze konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.