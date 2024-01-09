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Filistin İletişim Ağı İsrail Saldırıları Sonucu Yüzde 70 Yok Oldu - Son Dakika
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Filistin İletişim Ağı İsrail Saldırıları Sonucu Yüzde 70 Yok Oldu

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sidir, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalaması sonucu iletişim ağının yüzde 70'inin yok olduğunu ve ağın yeniden inşa edilmesinin aylar alabileceğini söyledi. Sidir, iletişim altyapısı, su ve elektrik hatlarının da tahrip olduğunu belirtti ve iletişim ağının tamamen düzelmesinin aylar sürebileceğini ifade etti.

Filistin İletişim Ağı İsrail Saldırıları Sonucu Yüzde 70 Yok Oldu
09.01.2024 - 23:01,
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Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sidir, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iletişim ağının yüzde 70'inin İsrail'in saldırıları sonucu yok olduğunu, savaş sonrası bu ağın yeniden inşa edilmesinin aylar alabileceğini söyledi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sidir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalaması nedeniyle iletişim ağında meydana gelen tahribatın boyutu yüzde 70'i aşıyor, buna ek olarak bu ağların dayandığı altyapıda da tahribat var." dedi.

Sidir, Gazze Şeridi'nde güvenli hareket alanı kalmadığını dolayısıyla henüz doğru istatistiklerin mevcut olmadığına dikkati çekerek, iletişim altyapısı, su ve elektrik hatlarının da yok edildiğini vurguladı.

Ekiplerin bazen bir iletişim kulesini onarmaya gittiğini ancak kulenin bulunduğu binanın yerinde olmadığını ifade eden Sidir, bu binaların İsrail bombardımanlarında tamamen yok olduğuna işaret etti.

Sidir, Gazze Şeridi'ndeki Filistin telekomünikasyon ağlarının önemine dikkati çekerek, kısmi olarak varlığını sürdüren ağların da halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve iletişim ağında meydana gelen tahribatın tamamen düzelmesinin aylarca sürebileceğini kaydetti.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Bu süreçte, bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet bağlantıları saatlerce kesintiye uğramış, en uzun kesinti 14 Aralık'tan itibaren 4 gün sürmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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