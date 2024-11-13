Filistin'in İlk Dublin Büyükelçisi Atandı

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Filistin'in ilk Dublin Büyükelçisi olarak atanan Jilan Wahba Abdalmajid, iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kadar üniversiteler arası ilişkiler ve kültürel işbirliklerini de geliştirmek istediğini söyledi.

İrlanda'nın Filistin'i tanımasıyla Büyükelçi olarak atanan Abdalmajid, iki ülke ilişkilerinin geleceği konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İrlanda halkına, hükümetine ve Cumhurbaşkanına, Filistin davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Abdalmajid, "İrlanda hükümetinin Filistin halkına verdiği desteğe Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler'de (BM) ve uluslararası platformlarda ihtiyacımız var." diye konuştu.

Abdalmajid, hükümet, yerel yönetim ve vatandaş düzeyinde İrlanda'yla ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini anlattı.

Özellikle üniversitelerle işbirliğine önem vereceğini vurgulayan Abdalmajid, kültürel ilişkilerin gelişmesinin halklar arası ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

Abdalmajid, İrlanda üniversiteleri ile Filistin üniversiteleri arasında işbirliğini artırıp iki ülke öğrencileri arasında daha fazla bağlantı kurmanın önemine değinerek, "Komisyonlar ve bakanlıklar seviyesinde ilişkiler kadar, insanlar arası ilişkileri de geliştirmek için çalışmak istiyorum. Bunları gelecekte ticaret ve spor alanında daha fazla ilişkiler takip edecektir." dedi.

Filistin'in Dublin Büyükelçiliğinde daha fazla diplomata ihtiyaç olduğunu anlatan Abdalmajid, "Buradaki diplomat sayısını artırmak için Filistin hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Bu, elçiliği hükümet, parlamento, yerel yönetim seviyeleri ile spor, ekonomi, ticaret gibi alanlarda çalışmak için daha da farklı bir seviyeye çıkaracaktır. Burada bir takıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Abdalmajid, şimdilik büyükelçilikte görevli tek diplomatın kendisi olduğunu da sözlerine ekledi.

İrlanda, 28 Mayıs'ta İspanya ve Norveç'le birlikte Filistin devletini tanıdığını açıklamıştı. Tanıma kararı ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, karşılıklı verilen diplomatik notalarla 29 Eylül'de kurulmuştu.

Ekim ayında ise Filistin, İrlanda'daki temsil seviyesini yükseltme niyetini İrlanda Dışişleri Bakanlığına sunduğu resmi yazıyla iletmişti.