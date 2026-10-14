Filistin'in mimari mirasını yansıtan Kudüs'ün Hafızası AA Arşivi'nde erişime açıldı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- İşgalin silemediği görsel panorama " Kudüs'ün Hafızası" Anadolu Ajansı Arşivi'nde

Filistin'in mimari ve sosyal mirasını gözler önüne seren "Kudüs'ün Hafızası" koleksiyonu, İsrail işgalinin unutturmak istediği tarihi, asırlık bir görsel panoramayla geleceğe taşımak üzere, Anadolu Ajansı Arşivi'nde erişime açılıyor

Eserin sahibi Filistinli tarihçi Dr. Mohammed Hashim Ghosheh:

"İnsanların Gazze'de neler yaşandığını, Kudüs'te neler yaşandığını ve bütün Filistin'de neler yaşandığını anlayabilmesi için hikayemizi korumak, büyük bir mücadeledir"

"Bu eserleri korumak, milletimiz ve halkımız için zafere ve geleceğe açılan bir anahtardır. Çünkü tarihi olmayan bir halkın geleceğinde yapabileceği hiçbir şey yoktur"

(Esra Hacioğlu/Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- BES fonları çok katmanlı denetim ağıyla korunuyor

Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer:

"Klasik yatırım fonları münhasıran SPK denetiminde faaliyet gösterirken, emeklilik yatırım fonları SPK'nin yanı sıra SEDDK, Takasbank ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin eş zamanlı devrede olduğu çok katmanlı bir çifte denetim ağıyla korunmaktadır"

"BES'te katılımcıların birikimleri, kurucu şirketin bilançosundan ve malvarlığından tamamen ayrı olan BES fonlarında yönetilir. Emeklilik şirketinin borçları, iflası veya tasfiyesi halinde dahi fon malvarlığına haciz konulamaz, rehin edilemez ve iflas masasına dahil edilemez"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- AB liderleri enerji fiyatları, rekabet gücü, hibrit tehditler, Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle toplanıyor

AB liderleri, 15-16 Ekim'deki zirvede yüksek enerji fiyatlarına karşı önlemleri, Çin'le ekonomik dengesizlikleri ve Birliğin 2028-2034 bütçesini görüşecek

Ukrayna'ya destek, savunma, genişleme, Orta Doğu'daki gelişmeler ve düzensiz göçle mücadele de zirvenin gündeminde yer alacak

(Ata Ufuk Şeker-Selen Valente/Brüksel)

4- Ayrılıkçı Sırp siyasetçi Dodik'in İsrail'le yakınlaşması Bosna Hersek'te bölünme iddialarını gündeme taşıdı

King's College London Üniversitesinden Vuk Vuksanovic:

"(Bosna Hersek'teki Sırp entitesinin bağımsızlık ilan etme olasılığı) ABD ve İsrail'in de bu senaryoyu desteklemek uğruna politikalarını değiştirmeye istekli olacakları konusunda da şüpheliyim. Dodik'in, İsrail gibi ortakları kullanarak hem uluslararası arenada hem de Saraybosna'daki merkez hükümetle olan ilişkilerinde Banja Luka'nın pazarlık gücünü artırmaya çalışırken mevcut yapısını koruma yolunu seçmesi daha muhtemeldir"

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara)

5- Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı ocak-eylül döneminde 82 milyar dolara yaklaştı

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 arttı

Değer bazında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa, Türkiye'nin AB'deki en büyük ihracat pazarları olmayı sürdürdü

(Yunus Türk/İstanbul)

6- Otomobil filosu yaşlandı, gözler ekonomik ömrünü tamamlamış araçlara odaklandı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç:

"Araç parkının gençleşmesi, vatandaşlarımızın daha yeni teknolojilere sahip otomobillere erişebilmesi açısından önemli. Bu konuya yalnızca otomotiv ticareti olarak değil, trafik güvenliği, çevre ve ülke ekonomisi açısından da bakmalıyız"

"Araçların el değiştirmesi tek başına ülkemizdeki araç parkının ortalama yaşını düşürmez. Bunun için yeni araçların trafiğe katılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların sistemden çıkması gerekir"

??????(Serhat Tutak/Ankara)

7- AVRUPA'DA AYRIMCILIK - Batı Trakya Türk azınlığının eğitim hakkı okul kapatmalarıyla kısıtlanıyor

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa:

"Türkçemizi muhafaza etmek istiyorsak okullarımızı da muhafaza etmek zorundayız"

(Ayhan Mehmet/Gümülcine)

8- Fransızlar "NAZA" belgeselindeki İsrailli askerlerin Gazze hakkında aktardıklarını şaşkınlıkla karşıladı

Fransız vatandaşı Adam:

"İlk defa, izlediğim bir belgeselin, bir filmin başından sonuna kadar nutkum tutuldu"

Fransız vatandaşı İona:

"(Sinema) Salonda herkes vardı, gençler, yaşlı insanlar. (Belgeselin) Salondaki herkesi etkilediğini gördük"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

9- Güneş panelli kumaşlar kişisel cihazlara enerji sağlayabilecek

Bireylerin akıllı saat ve cep telefonu gibi cihazların enerji ihtiyacını kumaşlara entegre edilen güneş panelleriyle karşılayabilmesi, geleceğin dağıtık ve kişiselleştirilmiş enerji sisteminin önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor

Nottingham Trent Üniversitesi Elektronik Tekstiller Alanında Doç. Dr. Theo Hughes-Riley:

"Güneş enerjili tekstiller, özellikle spor giyim, açık hava ekipmanları ve giyilebilir elektroniklerde kullanım alanı bulabilir. Geliştirdiğimiz kumaş normal tekstil özelliklerini koruyor bu da kıyafet uygulamaları açısından önemli bir avantaj sunuyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraf-Görüntü)

10- Orta Doğu'nun petrol ve petrol ürünleri ihracatı son bir haftada sert düştü

Hürmüz Boğazı'ndan günlük ticari gemi geçişlerinin yeniden keskin şekilde azalması ve Babülmendeb Boğazı'ndan geçişlere yönelik endişeler, Orta Doğu'nun petrol ve petrol ürünleri ihracatını yeniden baskı altına aldı

Hürmüz Boğazı'ndan 12 Ekim'de sadece 6 ticari gemi geçiş yaparken, Babulmendeb Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinde dalgalı seyir görülüyor

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

11- ASIRLIK MEKTEPLER - Aydınlı Anaokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

Temeli 1913'te atılan ve Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarına rağmen 1917'de tamamlanan Aydınlı Anaokulu, tarihi binasında yürütülen restorasyonun ardından 2012'den bu yana okul öncesi eğitim veriyor

Aydınlı Anaokulu Müdürü Abdulaziz İzci:

"Burada, tarihi bir dokunun içinde modern bir eğitim anlayışıyla, Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programının gerekleri doğrultusunda keyifli bir şekilde ders yapıyoruz"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dördüzlerin eğitim yolculuğu İTÜ'de birlikte sürüyor

İlkokul ve ortaokulu birlikte okuyan, lise yıllarında farklı okullara giden dördüz kardeşler, İTÜ'de dört farklı mühendislik bölümünde eğitim görürken de birbirlerine destek oluyor

Dördüzlerden Ömer Şahin Kul:

"Aynı kampüste beraber olmayı bu sene ilk defa deneyimliyoruz. Şu ana kadar çok güzel. Hayatın her alanında kardeşlerimin desteğini her zaman arkamda hissettim. Yine hissetmek, yine beraber olmak çok güzel"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Beşiktaş, Avrupa'da 266. randevuda

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 265 maçın 103'ünden galip ayrıldı

Beşiktaş, Hoffenheim mücadelesiyle deplasmandaki 133. maçına çıkacak

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

14- Trabzonspor, Avrupa kupalarında 158. maçını oynayacak

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında çıktığı 157 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşadı

(Selçuk Kılıç/Trabzon) (Grafikli)

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