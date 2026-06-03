Filistin'in Temsili İçin Protesto Zaferi - Son Dakika
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Filistin'in Temsili İçin Protesto Zaferi

03.06.2026 16:01
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Memur-Sen, ILO'da Filistin'in temsilini zayıflatan girişimi 394 oyla reddetti, İsrail susturuldu.

(ANKARA) - Memur-Sen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Kurulu'nda " Filistin'in uluslararası platformlardaki meşru temsilini zayıflatmayı amaçlayan girişim"in 394 oyla reddedildiğini ve İsrail temsilcisinin konuşmasının delegelerin protestolarıyla kesintiye uğradığını duyurdu.

Memur-Sen'in resmi sosyal medya hesabından "Memur-Sen Heyeti Olarak Başlattığımız Protesto Genel Kurul'da Büyük Destek Gördü: İsrail Susturuldu" başlığı ile yapılan payşalımda şu ifadeler kullanıldı:

"Katiller topluluğu İsrail'in, Filistin'in ILO'daki 'Üye Olmayan Gözlemci Devlet' statüsünü hedef alan ve Filistin'in uluslararası platformlardaki meşru temsilini zayıflatmayı amaçlayan girişimi, sosyal tarafları temsil eden delegelerin online oylamasında 17 kabul oyuna karşılık 394 ret oyuyla ezici bir çoğunlukla reddedildi. Böylece Filistin'in ILO bünyesinde elde ettiği temsil ve katılım hakları bir kez daha uluslararası toplum tarafından teyit edilmiş oldu. Ancak İsrail bununla da yetinmedi. Genel Kurul'da bu kararı protesto etmek için söz alan İsrail temsilcisini, Memur-Sen/Türkiye heyeti olarak başlattığımız ve dünyanın dört bir yanından gelen delegelerin güçlü destek verdiği protestolarla susturduk. Salonda masalara vurularak yükselen tepkiler, açılan Filistin bayrakları ve adalet çağrıları, insanlığın ortak vicdanının sesine dönüştü."

İsrail temsilcisinin konuşması defalarca kesintiye uğradı. Bu tablo, yalnızca bir oylamanın sonucu değil; yıllardır işgal, zulüm, katliam ve hak ihlalleriyle mücadele eden Filistin halkına verilen güçlü bir dayanışma mesajıdır. Filistin davası, sadece Filistinlilerin değil; adalete, insan haklarına, emeğe, özgürlüğe ve insan onuruna inanan herkesin ortak davasıdır. Uluslararası emek hareketi, hakkı ve hakikati hedef alan girişimlere karşı susmayacağını, mazlumun yanında yer almaya devam edeceğini bir kez daha göstermiştir. Filistin'in meşru temsil hakkını yok saymaya çalışanlar kaybetmiş; adalet, dayanışma ve insanlık kazanmıştır. Memur-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin'in haklı davasını her platformda savunmaya, uluslararası kuruluşlarda adaletin, özgürlüğün ve insanlık değerlerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Filistin özgür olana, adalet yerini bulana kadar..."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'in Temsili İçin Protesto Zaferi - Son Dakika

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