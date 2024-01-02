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Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesine tepki gösterdi

Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Hareket, İsrail'in Gazze'deki başarısızlığını telafi etmek için çatışma alanını genişletmeye çalıştığını ve bu suçun cezasız kalmayacağını vurguladı. El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile yapılan esir takası anlaşmasının müzakerecilerinden biriydi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri\'nin öldürülmesine tepki gösterdi
02.01.2024 - 22:34,
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Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Şehit lider Aruri ve arkadaşlarına düzenlenen suikast, Siyonist düşmanın çatışma alanını genişletme girişimidir ve cezasız kalmayacak bir suçtur." denildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki "askeri başarısızlık ve siyasi çıkmazdan kurtulmak hedefiyle düzenlediği suikastın tüm bölgeyi savaşa sürükleyeceği" uyarısı yapıldı.

Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu korkakça suikastta şehit olan Şeyh el-Aruri'nin yasını tutuyoruz." dedi.

Şihab, İsrail'in Gazze'de başarısızlığa uğradığına vurgu yaparak, "Siyonist düşman, bu başarısızlığından çatışma alanını genişleterek kurtulmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda el-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, el-Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
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