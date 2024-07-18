Filistin, İsrail-ABD önerisini reddetti - Son Dakika
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Filistin, İsrail-ABD önerisini reddetti

Filistin, Refah sınır kapısının geçici olarak yeniden açılmasına yönelik İsrail-ABD önerisini reddederek İsrail'in çekilmesi ve Filistin egemenliğinin kurulması çağrısı yaptı. İsrail'in önerisi, Filistin'in pozisyonuyla ve uluslararası anlaşmalarla çeliştiği için reddedildi. Filistin'in tutumu, 2005 tarihli Refah sınır kapısı anlaşmasıyla uyumlu olduğu belirtildi. İsrail-ABD önerisinin reddedilmesinin ardından toplantı sona erdi ve başka bir diyalog kurulmadı.

18.07.2024 13:31
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RAMALLAH, 18 Temmuz (Xinhua) -- Filistin, Refah sınır kapısının geçici olarak yeniden açılmasına yönelik İsrail-ABD önerisini reddederek İsrail'in çekilmesi ve Filistin egemenliğinin kurulması çağrısı yaptı.

Filistinli bir yetkilinin isminin açıklanmaması koşuluyla Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz hafta Filistin, ABD ve İsrail temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısının yeniden açılması olasılığı ele alındı.

Kaynağa göre İsrail, altı Filistinli görevlinin Filistin bayrağı çekmeden, herhangi bir üniforma giymeksizin ve polis refakati olmaksızın sınır kapısının yönetimine katılmasını önerdi.

Filistinli yetkili, sınır kapısını Filistin'in egemenliğini tanımadan geçici olarak açmayı amaçlayan ve Filistin'in pozisyonuyla ve uluslararası anlaşmalarla çelişen önerinin reddedildiğini belirtti.

Kaynağa göre Filistin'in tutumu, Filistin egemenliğini, Avrupa'nın katılımını ve İsrail'in sınır kapısından tamamen çekilmesini öngören 2005 tarihli Refah sınır kapısı anlaşmasıyla uyumlu.

İsrail-ABD önerisinin Filistinliler tarafından reddedilmesinin ardından toplantının sona erdiğini kaydeden kaynak, söz konusu toplantının ardından başka bir diyalog kurulmadığını ifade etti.

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah sınır kapısının Filistin tarafını "operasyonel" olarak kontrol altına aldığını duyurmasının ardından Mısır'dan Gazze'ye sınır kapısı üzerinden yapılan yardım sevkiyatı durmuştu.

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

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