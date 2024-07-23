Filistin, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi

Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) yazdığı mektupta, İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi. Mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının olimpiyat ateşkesinin ihlali olarak değerlendirilmesi ve Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, IOC ve FIFA'nın geçmişte olimpiyat ateşkesi ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilediği ve aynı kuralın İsrail için de uygulanması istendi. Mektupta, Filistinli sporcuların durumunun İsrail'in spor tesislerini tahrip etmesiyle daha da kötüleştiği vurgulandı.

23.07.2024 12:59
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Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) yazdığı mektupta, İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi.

Filistin Olimpiyat Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, IOC başkanı Thomas Bach'a ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya mektup yazıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "olimpiyat ateşkesinin ihlali" olarak değerlendirilmesi ve 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na tepki olarak Rusya'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla olimpiyatlardan çıkarıldığı hatırlatılan mektupta, "IOC ve FIFA, geçmişte olimpiyat ateşkesi ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemiştir." ifadesi kullanılarak, aynı kuralın İsrail için de uygulanması istendi.

Mektupta, "yaklaşık 400 Filistinli sporcunun öldürüldüğü" kaydedilerek, "spor tesislerinin tahrip edilmesinin halihazırda ciddi kısıtlamalar altında olan Filistinli sporcuların durumunu daha da kötüleştirdiği" belirtildi.

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris Olimpiyatları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurmuştu.

Olimpiyatlarda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacağı, her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkilinin oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyeceği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi - Son Dakika

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