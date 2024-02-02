Filistin, İsrail\'in Batı Şeria\'da 7 Bin Yeni Konut İnşa Planına Tepki Gösterdi

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa etme planına tepki gösterdi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, yasa dışı 7 bin konutun inşaatını onaylaması için Yüksek Planlama Komisyonunu toplanmaya çağırmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu çağrının büyük bir endişeyle takip edildiği ve bunun gerçekleşmesinin, yasa dışı yerleşim birimi inşaatlarını ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını reddeden uluslararası pozisyonlara karşı bir meydan okuma ve provokasyon anlamı taşıdığı ifade edildi.
Planın, ABD'nin bazı fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararına karşılık alındığına değinilen açıklamada, uluslararası camia ile ABD'ye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bu konuda gerçek bir baskı uygulama çağrısı yapıldı.
Uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmamasının, İsrail'i yerleşim faaliyetlerini genişletmeye ve işgali sonlandırıp barışa ulaşma yönündeki uluslararası çabaları sabote etmeye teşvik ettiği kaydedildi.
İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi, yasa dışı Yahudi yerleşim bölgelerinden sorumlu yetkililerin, Yüksek Planlama Komisyonunun toplanması ve Batı Şeria'da binlerce yeni konut inşasına onay verilmesi için "teşvik çalışmalarının" hızlandırıldığını yazmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden 1 Şubat'ta, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına ve bunlardan 4'ünün kara listeye alınmasına izin veren yeni bir kararname imzalamıştı.
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