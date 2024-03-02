Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik etnik temizlik uyguladığını belirtti

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Filistin, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yaşayan Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" uyguladığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'de halkımıza soykırım, Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü kapsayan ve 'C' olarak sınıflandırılan bölgede yaşayan Filistinlilere de etkin temizlik uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'nın bölünmesine neden olacak ve Filistin devletinin kurulmasını baltalayacak şekilde C bölgesini, sömürgeci yerleşimlere tahsis etmeye çalıştığı" kaydedildi.

Uluslararası toplumun, "soykırımın devam etmesi ve çatışmaların sürmesi"nden sorumlu tutulduğu açıklamada, "uluslararası çifte standarda acilen son verilmesi, BM Güvenlik Konseyinde gerekli kararların alınması ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi için gereken tedbirlerin uygulanması" istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 419 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.