Filistin, İsrail'in Operasyonlarını Kınadı - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Operasyonlarını Kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in saldırılarını artırmasının istikrarsızlığı büyüteceğini belirtti.

28.01.2025 11:36
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RAMALLAH, 28 Ocak (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in devam eden operasyonlarının istikrarsızlığı daha da artırabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in bir insansız hava aracı (İHA) ile Tulkerim yakınlarında iki Filistinliyi öldürmesi sonucu yapılan uyarıda İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri eylemlerini artırmakla suçlandı.

Pazartesi günü başkanlık ofisinden yapılan açıklamada kısa süre önce Tulkerim'de gerçekleşen saldırı ve Cenin'de uzun süredir devam eden operasyonlar da dahil olmak üzere İsrail'in yoğunlaştırdığı askeri faaliyetleri kınandı. Saldırıların altyapıya büyük zarar verdiği ve sivil can kayıplarına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada Cenin'de 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin tutuklandığı, yaralananların olduğu ve evlerin yıkıldığı belirtildi.

"İnsanlarımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanlarımıza saldırılarla Batı Şeria'daki durumun kötüleşmesinden işgal makamlarını sorumlu tutuyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada söz konusu eylemlerin "güvenlik sağlamayacağı, tersine gerilim ve şiddeti artıracağı" vurgulandı.

Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları pazartesi günü erken saatlerde İsrail'e ait bir İHA'nın Tulkerim yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı girişinde bir araca saldırı düzenlemesi iki kişiyi öldürdüğünü bildirmişti. Hamas, öldürülenlerin askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu açıkladı.

İsrail'in iç güvenlik kuruluşu Şin-Bet ile düzenlenen ortak bir operasyon çerçevesinde Tulkerim yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini doğrulayan İsrail ordusu, "askeri altyapıyı" hedef aldığını ve olayla ilgili ek bilgileri daha sonra vereceğini açıkladı.

Ekim 2023'ten bu yana şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Batı Şeria'da Filistinli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre son bir yıl içinde İsrail güçlerinin saldırılarında 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, İsraillilere yönelik saldırıların artması üzerine düzenlediği operasyonlarda militanları hedef aldığını söylüyor.

Kaynak: Xinhua

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