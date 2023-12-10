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Filistin Kızılayı: Al-Amal Hastanesindeki 14 bin kişi temel ihtiyaçlarla mücadele ediyor - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: Al-Amal Hastanesindeki 14 bin kişi temel ihtiyaçlarla mücadele ediyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen 14 bin kişinin Al-Amal hastanesindeki yaşam koşullarını paylaştı. Gıda, su ve temel ihtiyaçların kıtlığıyla mücadele eden hastane sakinleri, sürekli korku ve endişe içinde yaşıyor.

Filistin Kızılayı: Al-Amal Hastanesindeki 14 bin kişi temel ihtiyaçlarla mücadele ediyor
10.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 10:48
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Filistin Kızılayı, İsrail'in yakınlarına çok sayıda saldırı düzenlediği Al-Amal hastanesinin içinden görüntüler paylaştı. Örgütten yapılan açıklamada, 14 bin kişinin hastanede gıda, su ve temel ihtiyaçların kıtlığıyla mücadele ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'a yönelik aralıksız hava saldırılarının ortasında, Filistin Kızılayı Al-Amal hastanesi ve Filistin Kızılayı Genel Merkezi'nde yerinden edilmiş 14 bin kişinin acıları devam ediyor. Gıda, su ve temel yaşam ihtiyaçlarındaki kıtlık nedeniyle daha da kötüleşen sürekli korku ve endişe ile boğuşuyorlar" denildi. Görüntülerde, çok sayıda kadın ve çocuğun hastane koridorlarında yattığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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Filistin, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı: Al-Amal Hastanesindeki 14 bin kişi temel ihtiyaçlarla mücadele ediyor - Son Dakika
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