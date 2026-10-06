Filistin Kızılayı, El Halil'de yaralanıp alıkonulan Filistinli genci teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Kızılayı, El Halil'de yaralanıp alıkonulan Filistinli genci teslim aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kızılayı, El Halil'de dün İsrail güçlerince omzundan yaralanıp bir gün alıkonulan Filistinli gencin bugün kendilerine teslim edildiğini bildirdi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, İsrail güçlerinin bugün 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün İsrail güçleri tarafından yaralanıp alıkonulan Filistinlinin teslim edildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün El Halil yakınlarındaki Beni Naim kasabasında Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından vurularak omzundan yaralandı.

İsrail askerleri, bir gün boyunca alıkoydukları yaralı genci bugün Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerinin bugün de aynı bölgede 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Damacana hırsızlığı cezasıyla 4 ay yatan elektrik ustası, asıl hırsızın itirafıyla özgür kaldı Damacana hırsızlığı cezasıyla 4 ay yatan elektrik ustası, asıl hırsızın itirafıyla özgür kaldı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 19:25:30. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, El Halil'de yaralanıp alıkonulan Filistinli genci teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei