Filistin Kızılayı, El Halil'de yaralanıp alıkonulan Filistinli genci teslim aldı

Filistin Kızılayı, El Halil'de yaralanıp alıkonulan Filistinli genci teslim aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayı, El Halil'de dün İsrail güçlerince omzundan yaralanıp bir gün alıkonulan Filistinli gencin bugün kendilerine teslim edildiğini bildirdi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, İsrail güçlerinin bugün 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.
Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün İsrail güçleri tarafından yaralanıp alıkonulan Filistinlinin teslim edildiğini bildirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün El Halil yakınlarındaki Beni Naim kasabasında Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından vurularak omzundan yaralandı.
İsrail askerleri, bir gün boyunca alıkoydukları yaralı genci bugün Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
İsrail güçlerinin bugün de aynı bölgede 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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