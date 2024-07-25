Filistin Kızılayı: El-Mevasi'de Tek Çadırlık Bile Yer Kalmadı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: El-Mevasi'de Tek Çadırlık Bile Yer Kalmadı

Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtti. İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Han Yunus ve El-Mevasi bölgesinde binlerce Filistinli göçe zorlanırken, yerinden olan ailelerin kalacak yerleri olmadığı için yol kenarlarında ve enkazlarda yaşamaya çalıştığı ifade edildi. Filistin Kızılayı, uluslararası kamuoyunu acil eyleme geçmeye çağırdı.

25.07.2024 17:31
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Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Han Yunus ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesindeki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 4 günde Han Yunus'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak binlerce Filistinliyi göçe zorladığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden olan yüzlerce ailenin kalacak yerleri olmadığı için yol kenarlarında ya da yıkılan binaların enkazlarında yaşamaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesindeki yoğunluğa dikkati çekilen açıklamada, "Sözde 'insani bölge' olarak adlandırılan El-Mevasi'de, güvenlik arayışındaki insan sayısının çokluğu nedeniyle tek çadırlık bile yer yok." ifadesine yer verildi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun bölge halkının Gazze'nin kuzeyine geçmesine de izin vermediğine dikkati çekti.

Gazze'de güvenli yer olmadığına işaret edilerek uluslararası kamuoyunun, zorunlu göç, Gazze'de çekilen acıların dinmesi ve saldırıların sonlandırılması için acil eyleme geçmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Kızılayı: El-Mevasi'de Tek Çadırlık Bile Yer Kalmadı - Son Dakika

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