Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi\'nde tıbbi misyonları askıya aldı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde tıbbi misyonlarla koordinasyonu 48 saatliğine askıya aldığını duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla mutabakata varılan koordinasyon usul ve mekanizmalarına uymaması nedeniyle Kızılay ekiplerinin ve Kızılaya bağlı hastane ve merkezlerde bulunan hasta ve yaralıların can güvenliğinin sağlanamadığı, bu sebeple de Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyonlarla koordinasyona 48 saat ara verildiği belirtildi.
Bu süre zarfında Kızılay ekipleri ile ambulanslarının korunması ve ölüm ya da yaralanma gibi bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarının tespit edilmesi için bir durum değerlendirilmesi yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, Filistin Kızılayının, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak, dün akşam Han Yunus'taki Emel Hastanesinden 18'i hasta ve yaralı 24 kişiyi Refah'taki hastanelere naklettiği, bunun için İsrail güçlerinden de onay alındığı kaydedildi.
İsrail güçlerinin, konvoyun güzergahını ve hastalara refakat eden personelin isim ve kimlik numaralarını bilmesine rağmen, 7 saatten fazla bir süre boyunca konvoyun seyrine engel olduğu, başta Kızılay sağlık personeli olmak üzere tüm konvoydakilere kötü muamele ettiği, 3 ilk yardım görevlisini alıkoyduğu, bunlardan birinin uzun saatler sonra serbest bırakıldığı ancak diğer ikisinin akıbetinin bilinmediği vurgulandı.
Bunun, İsrail güçlerinin, BM ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı koordinasyona aykırı hareket ettiği ilk olay olmadığı, daha önce de Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden yaralıları tahliye etmek için yola çıkan Kızılaya ait ambulansların bombalandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, işgal güçlerine, sahada çalışan tıbbi ve idari personel de dahil olmak üzere alıkoyulan herkesi serbest bırakma, Kızılay'ın tüzel kişiliğine saygı duyma, çalışmalarını kolaylaştırma ve uluslararası hukuk tarafından korunan Filistin Kızılayına ait hastane ve merkezlere sığınan hasta ve yaralıları koruma çağrısı yapıldı.
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