Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık noktaları hizmet dışı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık noktaları hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sonucunda tüm sağlık noktalarının hizmet dışı kaldığını duyurdu. İsrail'in kara saldırıları nedeniyle tahliye edilen sağlık noktalarının hizmet veremediği belirtildi. Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi yönetimi de İsrail'in çevresine yönelik saldırılar nedeniyle hastaneyi kapatmak zorunda kaldıklarını bildirmişti. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkarmıştı.

09.07.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kızılayı, İsrail'in iki gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze kentinde kuruma bağlı tüm sağlık noktalarının hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Kızılay'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Gazze kentinde İsrail'in saldırıları nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldıkları sağlık noktalarının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze kent merkezinde yeniden başlattığı kara saldırıları karşısında zorla tahliyesini istediği El-Ehli Baptist Hastanesi yönetimi de İsrail'in çevresine yönelik saldırıları nedeniyle hastaneyi kapatmak zorunda kaldıklarını bildirmişti.

Gazze Şeridinin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatan İsrail ordusu, kuzeydeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkarmıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Eski Şehir bölgesi dahil bazı mahallelerin önceki gün boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, yeni bir duyuru yayımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Heva ve Derec mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Filistin, Kızılay, İsrail, Gazze, Ordu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık noktaları hizmet dışı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:06:46. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık noktaları hizmet dışı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement