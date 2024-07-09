Filistin Kızılayı: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık noktaları hizmet dışı kaldı

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Filistin Kızılayı, İsrail'in iki gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze kentinde kuruma bağlı tüm sağlık noktalarının hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Kızılay'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Gazze kentinde İsrail'in saldırıları nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldıkları sağlık noktalarının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze kent merkezinde yeniden başlattığı kara saldırıları karşısında zorla tahliyesini istediği El-Ehli Baptist Hastanesi yönetimi de İsrail'in çevresine yönelik saldırıları nedeniyle hastaneyi kapatmak zorunda kaldıklarını bildirmişti.

Gazze Şeridinin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatan İsrail ordusu, kuzeydeki bazı mahallelere zorla tahliye kararları çıkarmıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Eski Şehir bölgesi dahil bazı mahallelerin önceki gün boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, yeni bir duyuru yayımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Heva ve Derec mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.