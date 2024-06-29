Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları sebebiyle Han Yunus'taki geçici merkez binasını boşalttı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları sebebiyle Han Yunus'taki geçici merkez binasını boşalttı

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Han Yunus'un batısındaki geçici idari merkez binasını tamamen boşalttığını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

29.06.2024 23:23
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Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan geçici merkez binasını boşalttığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in doğrudan saldırılarına maruz kalan ve şarapnel isabet eden Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan geçici idari merkezin tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar çalışanların hayatını tehlikeye attığı için binanın boşaltıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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