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Filistin Kızılayı, yaralıları güneydeki hastanelere nakletti - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, yaralıları güneydeki hastanelere nakletti

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti. İsrail güçlerinin ambulans merkezine baskın yapması ve ambulansları imha etmesi sonucu kuzeydeki ekiplerden ve gönüllülerden bir kısmı tahliye edildi.

Filistin Kızılayı, yaralıları güneydeki hastanelere nakletti
25.12.2023 - 17:47,
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Filistin Kızılayının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere naklettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile kurulan koordinasyonun ardından Kızılaya ait 12 ambulansın Han Yunus'tan Gazze kentine doğru harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 21, Şifa Hastanesi'nden de 13 yaralının güneydeki hastanelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, Cibaliya'daki ambulans merkezine baskın yapması, oradaki ambulansları imha etmesi ve Kızılay ekiplerini burayı boşaltmaya zorlamasının ardından kuzeydeki ekiplerden ve gönüllülerden bir kısmının da tahliye edildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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