Filistin Komisyonu, Batı Şeria'da 31 noktadaki atış poligonu planını tehdit gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Komisyonu, Batı Şeria'da 31 noktadaki atış poligonu planını tehdit gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Filistin Komisyonu, İsrail'in Batı Şeria'da 31 noktada atış poligonu kurma planını onaylamasının Filistinlilerin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi. Komisyon, planın yerleşimcilerin silah eğitimini artırıp Filistinlilerin topraklarını terk etme riskini büyüteceğini belirtti.

Filistin Duvar ve Yerleşimle Mücadele Komisyonu, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 31 yerleşim noktasında atış poligonları kurulmasına imkan tanıyan planı onaylamasının Filistinlilerin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesislerin sayısının artırılmasının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu kişilerin ateşli silah kullanımına yönelik eğitim ve hazırlık imkanlarını genişleteceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, 200/5 numaralı planın Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah ve El Bire ile Kudüs'te, kuzeyindeki Nablus'ta ve doğusundaki Eriha ile Ürdün Vadisi'nde bulunan 29 yerleşim yeri ile 2 sanayi bölgesini kapsadığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı

Atış poligonlarının genişletilmesinin yerleşimcilerin silah kullanma imkanlarını artıracağına ve Filistinlilerin topraklarını ve geçim kaynaklarını terk etmeye zorlanması riskini büyüteceğine dikkati çeken komisyon, yılbaşından bu yana 31 Filistinlinin, İsraillilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistinlilere yönelik saldırıların ekim ayında, eylüle kıyasla yüzde yüzün üzerinde artarak 1369'a yükseldiği kaydedildi.

Ekim ayında en fazla saldırı 393 vaka ile Ramallah ve El Bire'de, ardından 353 olayla Nablus'ta kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilerin korunması ve saldırıların faillerinin hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere dönük baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin ortaklaşa yürüttüğü saldırılarda can kayıpları ve kitlesel gözaltılar yaşanırken Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, konutların yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:14:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Filistin Komisyonu, Batı Şeria'da 31 noktadaki atış poligonu planını tehdit gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android