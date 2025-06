Filistin Konferansı Dönüm Noktası Olacak

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD'nin New York kentinde bu ay yapılacak Filistin konferansının "dönüm noktası" olacağını belirterek, ülkesinin geleceğini İsrail'in değil kendi halkının belirleyeceğini söyledi.

Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran'da yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Konferansın bir numaralı hedefinin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak olduğunu belirten Mansur, bununla birlikte Filistin halkına yönelik soykırımın derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası altındakilere ihtiyaç duydukları ölçekte insani yardımın ulaşmasının da öncelikli konular arasında olacağını söyledi.

Mansur, "Bu konferansın diğer konferanslar gibi olmayacağı konusunda kararlıyız. Bu, yasa dışı işgali sona erdirme sürecinde bir dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Herkesin, Gazze'deki soykırıma son vermek, ateşkesi sağlamak ve Gazze'nin yeniden inşa sürecini başlatmak için sorumluluğu olduğunu belirten Mansur, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik başarılı bir uluslararası konferans düzenlemek için çabalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Mansur, Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barışı ve güvenliği sağlama sorumluluğu çerçevesinde Gazze'de olanlara karşı harekete geçme çağrısını yineledi.

Gazetecileri Gazze Şeridi'ne gitmeye davet eden Mansur, orada halkının, başına gelenlerin suç niteliği taşıdığına dair anlatılacak hikayeleri olduğunu dile getirdi.

Filistin halkının geleceğini İsrail'in belirlemesine karşı çıktıklarına dikkati çeken Mansur, "Biz, Filistin halkı olarak, ulusların büyük çoğunluğunun desteğiyle ve yardımıyla kendi geleceğimizi belirleyeceğiz." diye konuştu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran tarihlerinde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yüksek düzeyli katılımla düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nda, Gazze'deki durum ve Filistin'de iki devletli çözüm ele alınacak.