Filistin Konferansı’nda Aksa Tufanı Değerlendirildi - Son Dakika
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Filistin Konferansı’nda Aksa Tufanı Değerlendirildi

Konferansta Aksa Tufanı'nın uluslararası etkileri ve Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesi ele alındı.

06.10.2024 19:47
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İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'nda, "Aksa Tufanı sonrası Filistin ve uluslararası sistem" oturumu düzenlendi.

Fransız siyaset bilimci François Burgat, oturumda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den sonra Avrupa'nın "tarihsel hafıza kaybına" uğradığını söyledi.

Filistin yönetiminin de bu süreçte "suçlu ilan edildiğine" işaret eden Burgat, Filistin meselesinde hayatını kaybedenlerin dahi hangi taraftan olduğuna bakılarak çifte standarda uğradığını belirtti.

Burgat, bu gibi tutumların İsrail propagandasına uyum sağlamak yönünde bir hareket olduğuna değindi.

Konferansa çevrim içi katılan eski ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Albay Lawrence Wilkerson da ABD dış politikasına değinerek, eski ABD başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın yurt dışında yürüttüğü operasyonları eleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da ve Doğu Akdeniz'de "absürt ve tehlikeli" politika yürüttüğü değerlendirmesinde bulunan Wilkerson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD politikasının enstrümanı" olduğunu söyledi.

Brezilyalı gazeteci ve uzman Pepe Escobar da Rusya'nın Kazan şehrinde yapılacak BRICS zirvesinin önemine dikkati çekerek, BRICS üyesi ülkeler arasındaki stratejik ortaklığa değindi.

Küresel sistemdeki çatışmaların birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Escobar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Avrupa ülkeleri ve Çin gibi aktörleri de etkilediğini kaydetti.

"Dünya İsrail'i apartheid ve soykırımcı bir devlet olarak görüyor"

Konferansa çevrim içi katılan ABD'li askeri uzman ve siyasi analist Scott Ritter ise konuşmasında Aksa Tufanı operasyonunun dünya düzenindeki etkilerine değindi.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun, ABD'nin dünya liderliğinin ve değerlerinin sorgulanmasına yol açtığını kaydeden Ritter, bunun uluslararası düzeni kökten değiştirdiğini vurguladı.

Ritter, Aksa Tufanı operasyonuyla Filistin meselesinin yeniden küresel gündeme taşındığını ve söz konusu operasyonun İsrail'in meşruiyetini ciddi şekilde sorgulattığını dile getirdi.

ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin dünya genelinde büyük tepki topladığını vurgulayan Ritter, "Dünya İsrail'i apartheid, soykırımcı, meşruiyeti olmayan ve dünyanın değerleriyle bağdaşmayan bir devlet olarak görüyor." dedi.

"(Aksa Tufanı) İsrail'in askeri gücünün yenilmez olmadığını tüm dünyaya gösterdi"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara da İsrail'in giderek daha cüretkar bir tavır takındığını söyledi.

Büyükkara, dünya genelinde artan boykot hareketlerinin, İsrail'in emperyalist politikalarla bağlantılı olduğunun daha fazla farkına varılmasına neden olduğunu belirtti.

Aksa Tufanı operasyonunun önemine dikkati çeken Büyükkara, "Bu operasyon, İsrail'in askeri gücünün yenilmez olmadığını tüm dünyaya gösterdi ve Filistin meselesini yeniden uluslararası gündeme taşıdı." dedi.

Kaynak: AA

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