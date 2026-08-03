Filistin Konvoyu Ankara'ya Ulaştı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Ankara'ya Ulaştı

Filistin Konvoyu Ankara\'ya Ulaştı
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Srebrenitsa'dan yola çıkan 500'ü aşkın aktivist, Ankara'da sloganlarla karşılandı. ANFİDAP ve konvoy sözcüleri, İsrail'in soykırım yaptığını belirterek Filistin'e destek çağrısında bulundu. Konvoy yarın Konya'ya hareket edecek.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Ankara'ya geldi.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, ilk olarak Kahramankazan ilçesine geldi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerinin katılımıyla Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Merkez Ulu Camisi'nden hareket eden konvoy, Ulus'taki Melike Hatun Camisi'ne ulaştı.

"Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları atan kalabalık bir grup tarafından karşılanan konvoy üyeleri, burada akşam namazı kıldı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Alparslan Aydar, konvoya destek verenlere teşekkür etti.

Aydar, İsrail eliyle Filistin'de sistematik bir terör ve yayılmacılığın söz konusu olduğunu belirterek, "Bugün İsrail rejimi, gayriresmi bir işgal devletidir. İsrail meşru bir devlet değildir, bu topraklara ait değildir. 7 Ekim'den bugüne bu sistematik terör bir soykırıma dönüştü ve uluslararası sistem sadece seyretti." diye konuştu.

Konvoyun sivil bir anlayışla yola çıktığına dikkati çeken Aydar, katılanların çok ciddi bir misyonu yerine getirdiğini ifade etti.

"Yeni çözümler üretmek için bir zemin oluşturmak istiyoruz"

Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz da Gazze'deki işgalin her geçen gün arttığını, Batı Şeria'nın "Yeni bir Gazze olması için harekete geçildiğini" söyledi.

Durmaz, vicdan, iman ve inançlarının gereği harekete geçtiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyeceğiz. Unutulmuş Gazze'yi yeniden küresel gündem haline getirmek istiyoruz. Her güzergahta, vicdan sahipleriyle, fikir ve düşünce üreten insanlarla bir araya gelmek ve birlikte yeni çözümler, fikirler üretmek için bir zemin oluşturmak istiyoruz. Destek veren herkes, Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmamasını, Gazze'nin yeniden küresel gündeme gelmesini isteyen herkes bu konvoyun bir aktivistidir."

Filistin Konvoyu, yarın Konya'ya giderek Batı Şeria yolculuğuna devam edecek.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Ankara'ya Ulaştı - Son Dakika

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