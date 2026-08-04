Filistin Konvoyu Konya'ya Ulaştı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Konya'ya Ulaştı

Filistin Konvoyu Konya\'ya Ulaştı
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Srebrenitsa'dan yola çıkan 'Filistin Konvoyu', Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Konya'ya ulaştı.

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye gelen 'Filistin Konvoyu' Konya'ya ulaştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek için Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek üzere Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. 'Filistin Konvoyu' akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Konvoyu Ankara Caddesi'nde karşılayan Konyalılar, konvoy halinde Mevlana Kültür Merkezine geldi.

'İSRAİL BİZİ TEHDİT OLARAK GÖRDÜ'

Mevlana Kültür Merkezi'nde toplanan vatandaşlara seslenen 'Filistin Konvoyu' sözcüsü Hüseyin Durmaz, "İsrail Diaspora Bakanlığı'nın istihbarat raporlarında 30 Temmuz 2026'da Filistin Konvoyu'nun İstanbul'a girdiği Başakşehir eylemini yüksek risk seviyesi olarak listelemiştir. 30 ülkeden katılımcıya sahip uluslararası Filistin Konvoyu baştan sona sivil, şiddetsiz ve hukuka bağlı bir harekettir. Çağrımız Siyonist işgal rejimine ve devam etmekte olan soykırıma, Batı Şeria'da şiddetle artan işgale ve zulme, Filistinli esirleri hedef alan ayrımcı idam yasasına karşı durmaktır. Böyle bir buluşmanın koordinatlarıyla ve hedeflere yakınlığıyla, kataloglandırılması bir güvenlik kaygısı değil, bir niyet beyanıdır. Şiddetsiz ve uluslararası bir topluluğu tehdit eden Siyonist varlık korktuğu şeyin uluslararası alanda yalnızlaşmak olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle ilan ediyoruz ki konvoyumuzun bu şekilde raporlanması olası sabotaj, manipülasyon, saldırı ve tehditlerin kavramsal bir ön hazırlığıdır. ve şimdiden bildiriyoruz ki 'Filistin Konvoyu'na yönelik her engellemenin, her karalamanın ve sabotajın faili faşist Siyonist İsrail'dir. Gücümüz, birlikte olmamız ve hedefimiz Batı Şeria ve Gazze'dir. Kararlılık ve azimle berrak bir göğün altında, saf bir imanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Filistin Konvoyunun daha sonra Adana'ya gideceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Uluslararası, Yunanistan, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Konya'ya Ulaştı - Son Dakika

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