Filistin Konvoyu'na Destek Eylemi - Son Dakika
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Filistin Konvoyu'na Destek Eylemi

Filistin Konvoyu\'na Destek Eylemi
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ANFİDAP, Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu'nun Irak'ta bekletilmesini protesto etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan Filistin Konvoyu'nun Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilmesini protesto etti.

Cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda toplanan grup, "Gazze'de sessiz soykırım" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ramazan Tunç, Filistin Konvoyu'nun Filistin'in özgürlüğü, işgalin sona ermesi, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımın durdurulması ve insani yardımların bir an önce Filistin halkına ulaştırılması amacıyla sivil aktivizmi esas alan barışçıl bir organizasyon olduğunu söyledi.

Aynı barışçıl amaç ve yöntemlerle daha önce birçok kez yola çıkan aktivistleri uluslararası sularda engelleyen İsrail'in, bu engellemelerin de sorumlusu olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Filistin Konvoyu'nun Irak ya da Ürdün sınır kapısında problem yaşamasını değil, aksine destek olunmasını bekliyoruz. Filistin halkının özgürlüğü, onuru ve yaşam hakkı için dünyanın farklı bölgelerinden insanların bir araya gelerek ortaya koyduğu bu dayanışmayı değerli buluyoruz. Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin Konvoyu'nun yolu açılmalı, yolculuğu güvence altına alınmalı, insani dayanışmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve konvoyun geçişine izin verilmelidir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Srebrenitsa, Filistin, Güncel, Ankara, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu'na Destek Eylemi - Son Dakika

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