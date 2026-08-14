Filistin Konvoyu'na Destek Eylemleri - Son Dakika
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Filistin Konvoyu'na Destek Eylemleri

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Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta Filistin Konvoyu'na destek için açıklamalar yapıldı.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren "Filistin Konvoyu" için Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta destek açıklamaları yapıldı.

İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Filistin Konvoyu'na destek amacıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Külliyesi'nde cuma namazının ardından bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan Özgür-Der Diyarbakır Şubesi Başkanı Mehmet Deniz, konvoyun Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıktığını belirterek, sürecin sükunet ve diplomasi içinde sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Konvoyun çözüm için barışçıl ve hukuki yolları kullandığını ifade eden Deniz, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu nezdinde resmi başvurular yapıldığını, katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamlarıyla da diplomatik girişimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Deniz, şunları söyledi:

"Bizim talebimiz gerilim değil, çözümdür. Filistin Konvoyu'nun talebi ayrıcalık veya imtiyaz değildir. Talep edilen, sivil ve barışçıl bir girişimin hukuk içinde yoluna devam edebilmesidir. İlgili makamlara çağrımız açıktır. Görüşmeleri sonuçlandırın, bu barışçıl girişimin önünü açın ve Filistin Konvoyu'nun yoluna devam etmesine izin verin."

Deniz, Filistin Konvoyu'nun yalnız olmadığını, Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Filistin Konvoyu'na destek amacıyla otogar alanında bulunan Kenan Kösen Camisi önünde bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kızıltepe Temsilcisi Seyfettin Arı, Gazze'de çocukların ve masum insanların katledilmeye devam edildiğini söyledi.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan konvoyun İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Arı, "Sivil ve barışçıl bir amaçla yola çıkan bu konvoyun engellenmesi, yalnızca konvoyda bulunan insanların seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelmemekte, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma iradesine ve insani yardım girişimlerine yönelik ciddi bir müdahale niteliği taşımaktadır." dedi.

Konvoyun güvenli bir şekilde yoluna devam etmesi için gerekli kolaylığın sağlanmasını istediklerini söyleyen Arı, şöyle konuştu:

"Filistin Konvoyu'nun karşılaştığı engeller karşısında sessiz kalınması, yalnızca konvoyda bulunan insanların mağdur edilmesine değil, Filistin halkıyla dayanışma göstermek isteyen milyonlarca insanın iradesinin görmezden gelinmesine yol açmaktadır. Bu nedenle ilgili devlet makamlarını sorumluluk almaya, gerekli girişimleri derhal yapmaya ve Filistin Konvoyu'nun önündeki engellerin kaldırılması için gereken adımları atmaya çağırıyoruz."

Şırnak

Şırnak Şehri Nuh Platformu üyeleri, Silopi ilçesi Görümlü beldesinde Köprübaşı Camisi önünde cuma namazı sonrası toplandı.

Platform üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri araç konvoylarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Burada platform adına açıklama yapan Nevzat Uysal, geçmişte zulme karşı direnenlerin mirasını taşıyan Irak Devleti'nin bugün Gazze'deki bebeklerin, kadınların ve sivillerin çığlığına sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın derhal açılması gerektiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Platform olarak, Irak merkezi hükümetine ve yetkililerine çağrıda bulunuyoruz, insani yardım konvoylarının Gazze'ye ulaşması adına kontrolünüz altındaki Halil İbrahim Sınır Kapısı'nı derhal ve koşulsuz olarak açın. Mazlumlara gidecek olan ilaç, gıda ve hayati malzemelerin geçişinde her türlü bürokratik ve lojistik kolaylığı gösterin. Gün, siyasi dengelerin veya küresel aktörlerin hesaplarına göre hareket etme günü değildir. Gün, insanlık onurunu kurtarma günüdür. Mazluma giden ekmeği, suyu ve ilacı durdurmanın hiçbir insani, hukuki ve vicdani gerekçeyle açıklanamayacağını ilan ediyor, Irak yetkililerini bu tarihi hatadan dönmeye davet ediyoruz."

Konuşmanın ardından katılımcılar Habur Sınır Kapısı'nda bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu'na Destek Eylemleri - Son Dakika

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