Filistin Liderinden İngiltere'ye Çağrı

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve aç bırakma politikası karşısında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in izlediği tutumu överek İngiltere'yi Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada,"Gazze'deki Filistin halkının maruz kaldığı benzeri görülmemiş öldürme, aç bırakma ve abluka karşısında İngiltere Başbakanı'nın tutumunu yüksek takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'yi Filistin devletini tanımaya çağıran Şeyh, şunları kaydetti:

"Starmer'in, İngiltere'nin Filistin devletini tanıması yönünde önemli bir adım atmasını ve halkımıza karşı devam eden soykırımın neden olduğu insani felaketi durdurmak için daha fazla baskı yapılmasını diliyoruz."

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkenin 149'u Filistin'i devlet olarak tanıyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de insani felaket yaşandığını belirterek, bir ateşkesin Filistin devletinin tanındığı iki devletli çözüm yoluna girmeyi sağlayacağını vurgulamıştı.

Gazze'de yaşanan acı ve açlığın, tarif edilemez ve savunulamaz bir durumda olduğunu kaydeden Starmer, "Durum uzun süredir ciddi olmakla birlikte, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Alman ve Fransız liderlerle acil durum görüşmesi yapacağını belirten Starmer, "Kalıcı barış için tüm gerekli adımları bir araya getirmek için çalışırken, ölümleri acilen durdurmak ve insanların çaresizce ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşmasını görüşeceğiz. İsrail'in bu gidişatı hemen değiştirmesi ve ihtiyaç duyulan yardımın Gazze'ye girmesini gecikmeden sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz." açıklamasını yapmıştı.