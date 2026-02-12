Filistin Mali Krizle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin Mali Krizle Karşı Karşıya

12.02.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Maliye Bakanı, İsrail'in vergi gelirlerine el koymasının Filistin yönetimini zayıflattığını belirtti.

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, İsrail'in vergi gelirlerine el koyması nedeniyle Filistin yönetiminin "varoluşsal" risk altında olduğunu ve 2026 yılının mali açıdan en zor yıl olacağını belirtti.

Selame, Ramallah'ta düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ine el koyduğunu, bunun da mali açığın büyümesine neden olduğunu söyledi.

Hükümetin başta maaş ödemeleri ve temel hizmetler olmak üzere yükümlülüklerini yerine getiremediğini kaydeden Selame, "2026 yılı mali açıdan Filistin yönetiminin tarihindeki en zor yıl olacak." dedi.

İsrail'in Filistin bankalarına yönelik politikalarının "ateşle oynama" anlamına geldiğini dile getiren Selame, bu politika ve uygulamaların bankacılık sektörü, finansal istikrar ve ekonomik duruma yapacağı etkilere karşı uyarıda bulundu.

"Filistin yönetimi, İsrail'in, vergi gelirlerinden yaptığı kesintiler ve mali baskılar nedeniyle varoluşsal risk altında. İsrail, Filistin yönetimini zayıflatmaya ve devamlılığını baltalamaya çalışıyor." diyen Selame, hükümete aylardır vergi gelirlerinden ödeme yapılmadığını belirtti."

Geçen yıl yabancı yardım hacminde göreceli bir iyileşme olduğunu kaydeden Selame, Filistin'in doğrudan bütçe desteği olarak 800 milyon dolar, bağışçılardan ise yaklaşık 850 milyon dolar aldığını aktardı.

Selame, yabancı yardımlarındaki iyileşmeye rağmen İsrail'in uygulamaları nedeniyle yaşanan mali zorlukların hala çok büyük olduğuna işaret etti.

Filistin yönetiminin benzeri görülmemiş mali bir kriz yaşadığını söyleyen Selame, uluslararası topluma, Filistin'in vergi gelirlerini ödemesi için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yaptı.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapmaya başladı.

Bu durum, Filistin yönetimini mali krize sürükleyerek çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemez hale getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Ekonomi, İsrail, Maliye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Mali Krizle Karşı Karşıya - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:12:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Filistin Mali Krizle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.