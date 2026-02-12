Filistin Mali Krizle Karşı Karşıya

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, İsrail'in vergi gelirlerine el koyması nedeniyle Filistin yönetiminin "varoluşsal" risk altında olduğunu ve 2026 yılının mali açıdan en zor yıl olacağını belirtti.

Selame, Ramallah'ta düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ine el koyduğunu, bunun da mali açığın büyümesine neden olduğunu söyledi.

Hükümetin başta maaş ödemeleri ve temel hizmetler olmak üzere yükümlülüklerini yerine getiremediğini kaydeden Selame, "2026 yılı mali açıdan Filistin yönetiminin tarihindeki en zor yıl olacak." dedi.

İsrail'in Filistin bankalarına yönelik politikalarının "ateşle oynama" anlamına geldiğini dile getiren Selame, bu politika ve uygulamaların bankacılık sektörü, finansal istikrar ve ekonomik duruma yapacağı etkilere karşı uyarıda bulundu.

"Filistin yönetimi, İsrail'in, vergi gelirlerinden yaptığı kesintiler ve mali baskılar nedeniyle varoluşsal risk altında. İsrail, Filistin yönetimini zayıflatmaya ve devamlılığını baltalamaya çalışıyor." diyen Selame, hükümete aylardır vergi gelirlerinden ödeme yapılmadığını belirtti."

Geçen yıl yabancı yardım hacminde göreceli bir iyileşme olduğunu kaydeden Selame, Filistin'in doğrudan bütçe desteği olarak 800 milyon dolar, bağışçılardan ise yaklaşık 850 milyon dolar aldığını aktardı.

Selame, yabancı yardımlarındaki iyileşmeye rağmen İsrail'in uygulamaları nedeniyle yaşanan mali zorlukların hala çok büyük olduğuna işaret etti.

Filistin yönetiminin benzeri görülmemiş mali bir kriz yaşadığını söyleyen Selame, uluslararası topluma, Filistin'in vergi gelirlerini ödemesi için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yaptı.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapmaya başladı.

Bu durum, Filistin yönetimini mali krize sürükleyerek çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemez hale getirdi.