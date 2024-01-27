Filistin, Peru\'nun İsrail ordusuyla savaşma izni vermesine tepki gösterdi

Filistin, Peru'nun "vatandaşlarına Gazze'de İsrail ordusuyla birlikte savaşma izni vermesine" tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Peru'nun İsrail ordusunda görev yapan ve Gazze'deki çatışmalarda ölen vatandaşlarına başsağlığı dilemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Peru hükümetinin, İsrail ordusunda görev yapan Peru ve İsrail çifte vatandaşlığına sahip asker Yuval Lopez'in ölümünün ardından taziye mesajı yayımlamasına "Bu açıklama Peru'nun, vatandaşlarına İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği soykırım savaşına katılmasına izin verdiğini gösteriyor." ifadesiyle tepki gösterildi.

Peru Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen norm ve yasalardan sapmak anlamına geldiği ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında dün aldığı ihtiyati tedbir kararlarına işaret edilen açıklamada, Peru'nun kendi vatandaşlığına sahip İsrailli askerlerin ölümünü methetmek ve taziye mesajı yayımlamak yerine İsrail'in Gazze'deki soykırımına katılan vatandaşlarını tespit ederek haklarında dava açması ve söz konusu kişilerin vatandaşlıklarını iptal etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Peru hükümetine "tutumunu gözden geçirmesi, İsrail ordu üniforması giyen, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı silah kullanan, soykırıma katılan Peru ve İsrail çifte vatandaşlığı taşıyanları tespit etmesi, bu kişileri ivedilikle vatandaşlıktan çıkarması ve işledikleri suçlardan ötürü yargılaması" çağrısında bulunuldu.

İkinci bir ülke vatandaşlığının yanı sıra İsrail vatandaşı da olanların Gazze'deki saldırılara katılmasının bu ülkelerin doğrudan Filistin halkına yönelik saldırılara katıldığı anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, tüm ülkelere İsrail vatandaşlığı da bulunan ve Gazze'de işlenen suçlara katılma ihtimali olan kendi vatandaşlarını tespit etmeleri çağrısı yapıldı.

Peru Dışişleri Bakanlığı 24 Ocak'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Peru hükümetinin, İsrail Savunma Kuvvetlerinde yedek asker olarak görevli Peru kökenli İsrail vatandaşı Yuval Lopez'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirtmişti.