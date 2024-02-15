Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesini zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.
Bakan Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği bombardıman sonucu ortopedi bölümünde tedavi gören bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda hastanın da yaralandığını belirtti.
İsrail askerlerinin hastanenin avlusuna baskın düzenlediğini ve bazı bölümlerine ateş açtığını ifade eden Keyle, "Acımasız saldırılarla 28.600'den fazla Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 69.000 kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin enkaz altında kalmasına yol açan İşgal devleti, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bırakmadı." ifadelerini kullandı.
Keyle, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yaparak, "İşgal ordusunun Nasır Hastanesinde yaptığı şey, Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde işlediği korkunç suçların tekrarıdır." dedi.
İsrail ordusu, 13 Şubat Salı günü iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinin boşaltmasını istemiş, ertesi gün sabah saatlerinde hastaneye sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu belirtmişti.
Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını aktarmıştı.
Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizmişti.
Son Dakika › Güncel › Filistin Sağlık Bakanı: İsrail'in Nasır Hastanesini tahliye etmesi insani felakete yol açacak - Son Dakika
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ TV'deki bir programda CHP yönetimine eleştirilerde bulundu ve istifasının nedenini açıkladı. Tekin, istifa kararı vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirtti ve 'Benim adaylığım umurumda değil. Rant peşinde değilim' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Çorum-Merzifon karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada, Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı ve alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?