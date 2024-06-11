Gazze\'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı\'ndan Gazze Şeridi için somut adımlar istendi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"na katılan ülkelerden, " İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nin kurtarılması için somut adımlar atılmasını" istedi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, Ürdün'deki "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"na katılan ülkelere seslendi.

Kudra, "İsrail işgalinin insani ve sağlık sektörü bakımından yerle bir ettiği Gazze Şeridi'ni kurtarmak için somut ve acil önlemler alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ürdün ve Mısır'ın BM işbirliğiyle düzenlediği konferansta, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepkisini güçlendirmenin yollarının belirlenmesi amaçlanıyor.