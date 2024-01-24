Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze\'de mobil iletişim hizmetlerini yeniden sağladı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde aşamalı olarak mobil iletişim hizmetlerine yeniden erişim sağlandığını duyurdu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne yönelik hizmetlerin kesilmesinden 2 gün sonra şirketten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İletişim hizmetlerinin (mobil, internet ve sabit hat) tam olarak geri dönmesi, teknik ekiplerimizin çalıştığı ve giderek tehlikeli hale gelen saha koşullarına bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden pazartesi yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de savaşın başladığı ekim ayından bu yana onuncu kez internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği duyurulmuştu.

Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 12 Ocak'ta başlayıp 8 gün sürmüş, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ana dağıtım hatları zarar görmüştü.