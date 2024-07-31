Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, İsmail Heniyye'nin suikastına tepki gösterdi - Son Dakika
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Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, İsmail Heniyye'nin suikastına tepki gösterdi

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı. Komite, Heniyye'nin suikastının Siyonist devlet terörü çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yapıldı.

31.07.2024 10:24
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Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük milli lider İsmail Heniyye suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması konusundaki acziyeti ışığında, Siyonist devlet terörü, soykırım, yıkım ve yok etme savaşı çerçevesinde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Heniyye'nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."

Komite, Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yaptı.

Heniyye'nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de greve gidildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Filistin, Tahran, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, İsmail Heniyye'nin suikastına tepki gösterdi - Son Dakika

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