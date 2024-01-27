Filistin, UNRWA\'ya yardımları kesen ülkeleri kınadı

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını geçici olarak kesme kararı alan ülkeleri bu kararlarından vazgeçmeye çağırdı ve bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"UNRWA'ya verdikleri desteğin sona erdiğini açıklayan ülkelerin, insani yardım ve siyaset açısından büyük riskler taşıyan bu kararlarını gözden geçirmelerini istiyoruz.

İsrail'in Filistin halkına saldırılarının sürdüğü bir dönemde UNRWA'ya yapılan yardımların kesilmesine değil desteklenmesine ihtiyaç var."

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsrail'in UNRWA'ya karşı kışkırtmasının, mülteciler ve onların hakları meselesini tasfiye etme amacı taşıdığına vurgu yapıldı.

UNRWA'ya yardımları kesme kararı alan ülkelere bundan vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin, UNRWA'ya karşı uyguladığı sistematik kışkırtma kampanyasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. UNRWA'ya yönelik düşmanlık, Gazze halkına yönelik soykırım savaşında, ister ajansla ilgili yapılan açıklamalar ister çalışanlarını ve kurumlarını hedef alarak olsun aşikar hale geldi."

Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) soruşturmalarının sonucunu beklemeden aldıkları önlemler karşısında büyük şaşkınlık yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in iddiaları kanıtlansa bile UNRWA'nın yetkilerine ve üst düzey insani misyonuna haksızlık edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, mültecilerin geri dönüş haklarını ellerinden almak için her yolu deneyerek UNRWA'nın çalışmalarını durdurmaya çalıştığına işaret edildi.

İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından ABD ve Kanada, ajansa sağlanan yeni fonun geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, " Washington'un, Hamas saldırısına 12 UNRWA çalışanının katıldığı yönündeki iddialardan rahatsız olduğu" ifade edilmiş ve bu iddialar incelenip BM bununla ilgili karar alıncaya kadar fonun geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hüseyin de yaptığı açıklamada, fonun geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

UNRWA, 26 Ocak'ta, bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıklamıştı.