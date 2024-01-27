 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin, UNRWA'ya yardımları kesen ülkeleri kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin, UNRWA'ya yardımları kesen ülkeleri kınadı

Filistin yönetimi, UNRWA'ya yardımlarını geçici olarak kesen ülkeleri kınayarak, bu kararların Filistinli mültecilerin haklarının tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'ya karşı kışkırtıcı tutumunu ve mültecilerin geri dönüş haklarını engellemek için ajansın çalışmalarını durdurmaya çalıştığını vurguladı. ABD ve Kanada, UNRWA'ya sağlanan fonu Hamas saldırısı iddiaları üzerine geçici olarak askıya almıştı.

Filistin, UNRWA\'ya yardımları kesen ülkeleri kınadı
27.01.2024 - 18:17,  Güncelleme: 18:19
Abone Ol

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını geçici olarak kesme kararı alan ülkeleri bu kararlarından vazgeçmeye çağırdı ve bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"UNRWA'ya verdikleri desteğin sona erdiğini açıklayan ülkelerin, insani yardım ve siyaset açısından büyük riskler taşıyan bu kararlarını gözden geçirmelerini istiyoruz.

İsrail'in Filistin halkına saldırılarının sürdüğü bir dönemde UNRWA'ya yapılan yardımların kesilmesine değil desteklenmesine ihtiyaç var."

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsrail'in UNRWA'ya karşı kışkırtmasının, mülteciler ve onların hakları meselesini tasfiye etme amacı taşıdığına vurgu yapıldı.

UNRWA'ya yardımları kesme kararı alan ülkelere bundan vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin, UNRWA'ya karşı uyguladığı sistematik kışkırtma kampanyasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. UNRWA'ya yönelik düşmanlık, Gazze halkına yönelik soykırım savaşında, ister ajansla ilgili yapılan açıklamalar ister çalışanlarını ve kurumlarını hedef alarak olsun aşikar hale geldi."

Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) soruşturmalarının sonucunu beklemeden aldıkları önlemler karşısında büyük şaşkınlık yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in iddiaları kanıtlansa bile UNRWA'nın yetkilerine ve üst düzey insani misyonuna haksızlık edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, mültecilerin geri dönüş haklarını ellerinden almak için her yolu deneyerek UNRWA'nın çalışmalarını durdurmaya çalıştığına işaret edildi.

İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından ABD ve Kanada, ajansa sağlanan yeni fonun geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, " Washington'un, Hamas saldırısına 12 UNRWA çalışanının katıldığı yönündeki iddialardan rahatsız olduğu" ifade edilmiş ve bu iddialar incelenip BM bununla ilgili karar alıncaya kadar fonun geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hüseyin de yaptığı açıklamada, fonun geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

UNRWA, 26 Ocak'ta, bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, UNRWA'ya yardımları kesen ülkeleri kınadı - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:47:07. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin, UNRWA'ya yardımları kesen ülkeleri kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement