Filistin, UNRWA Yasaklamalarını Protesto Etti - Son Dakika
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Filistin, UNRWA Yasaklamalarını Protesto Etti

Filistin, İsrail'in UNRWA'yı yasaklama girişimlerini BM temsilcilerine anlattı, destek talep etti.

04.11.2024 23:46
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Filistin, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasının tehlikelerine dair ülkesindeki diplomatik temsilcilere bilgi verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ramallah'taki Dışişleri Bakanlığı binasında, 45'ten fazla ülke ve uluslararası örgütten büyükelçi, konsolos ve temsilcinin katılımıyla özel oturum gerçekleştirildi.

Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin, oturumda yaptığı konuşmada, "UNRWA, farklı bölgelerdeki 6 milyondan fazla Filistinli mülteci için can damarını temsil ediyor. UNRWA'yı zayıflatma, yerini başka bir yapıyla doldurma veya finansmanını azaltma girişimleri kabul edilemez ve yetkisini tam anlamıyla herhangi bir müdahale olmadan yerine getirmesi zorunludur." dedi.

Şahin, İsrail'in bu tarz uygulamalarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası insani ilkeleri baltaladığını belirterek, tüm ülkelere "İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme ve uluslararası yasalara uyması için baskı yapma" çağrısında bulundu.

"UNRWA'ya sürekli destek sağlanmasının önemine" vurgu yapan Şahin, destekçi ülkelerden Filistin halkına verdikleri taahhütleri yerine getirmelerini ve Ajansın hizmetlerini sürdürebilmesi için acil finansman sağlamalarını talep etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Avadallah ise uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına yönelik "soykırımını" itiraf etmeye ve somut adımlar atmaya çağırarak, sürekli ihlaller karşısında sessiz kalmanın artık kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avadallah, "İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği soykırım, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirmesinin ardından, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdi.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısının 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçmesinin ardından 1967'den bu yana yürürlükte olan anlaşma üç ay içinde feshedilecek.

İsrail Meclisinden geçen iki yasa kapsamında, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

Söz konusu yasak kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisi, Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı Şufat'taki UNRWA'nın faaliyetleri tamamen durdurulacak ve Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak.

İsrail'in yasağından doğrudan etkilenmemekle beraber, UNRWA'nın saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarının olumsuz anlamda etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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