Filistin ve Estonya Liderlerinden Önemli Görüşme - Son Dakika
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Filistin ve Estonya Liderlerinden Önemli Görüşme

Filistin Başbakanı Mustafa, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile Batı Şeria ve Gazze'yi ele aldı.

13.02.2025 22:18
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa ve Karis'in, Ramallah'ta bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede Mustafa, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarının koordine edilmesi ve çabaların yoğunlaştırılmasına odaklandı.

Filistin Başbakanı, ilk etapta kısmen yıkılan evlerin onarımı için çalışmalar yaptıklarını, kapsamlı bir yeniden inşa için uluslararası kuruluşlarla planlar geliştirileceğini belirtti.

Estonya Cumhurbaşkanı'na, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılarla ilgili bilgi veren Mustafa, "Tüm siyasi ve diplomatik yollarla işgali sona erdirmeyi, halkımızın meşru haklarını elde etmeyi, uluslararası kararlar ve meşruiyet temelinde bağımsız devletimizi kurmayı, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni coğrafi ve kurumsal olarak bağımsız Filistin devleti altında yeniden birleştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis de ülkesinin bölgede barış ve istikrarın sağlanması çabalarına ve ortak öneme sahip alanlarda işbirliğini geliştirmeye desteğini teyit etti.

Kaynak: AA

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