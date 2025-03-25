Filistin ve İsveç'ten Gazze için Ateşkes Çağrısı

Filistin ve İsveç, Gazze Şeridi'nde sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Ramallah'ta İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü.

Mustafa ve Stenergard, İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakanlar, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması, sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için uluslararası baskının artırılması ve yeniden inşa planına hazırlık olarak Gazze'nin sınır kapılarının açılması gerektiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "İşgalden kurtulmak ve bağımsız Filistin devletimizi somutlaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin gerekliliğine değinerek, İsveç'in uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak tüm yasa dışı yerleşim uygulamalarını reddettiğini, Filistin'e ve halkına her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Gazze konusunda Filistin yönetimini destekleyecek

Filistin Başbakanı Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü uygulamalarla Filistin devletini zayıflatmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in ihlallerine değinen Mustafa, Filistin'in vergi fonlarına, İsrail makamlarınca hukuka aykırı olarak el koyulduğunu belirtti.

Mustafa, İsrail'in Filistin yönetimini zayıflatmayı hedefleyen uygulamalarının sağlık, eğitim ve sosyal koruma dahil olmak üzere temel hizmetleri aksattığını ifade etti.

AB'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa, AB'ye Gazze'nin yeniden inşası için Kahire'de düzenlenecek olan bağış konferansına etkili bir şekilde katılma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas da Filistin Başbakanı ile Gazze'nin yeniden inşası için Arap planını görüştüğünü kaydederek, AB'nin bu planı güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Kallas, "Gazze Şeridi'nin yeniden inşasında rol alacağız." dedi.

"AB, Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesi gerektiğini düşünüyor." diyen Kallas, AB'nin Filistin yönetimine Gazze'nin sorumluluğunu üstlenmesi için destek olacağını bildirdi.

Kallas, 1 aydan kısa bir süre içinde Brüksel'de ilk kez Filistin'le üst düzey bir siyasi diyalog gerçekleştirileceğini hatırlatarak, gelecek dönemde işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturulacağını vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, "Avrupa Birliği, Batı Şeria'daki yıkım, göçe zorlama, yerleşimcilerin şiddeti ve yerleşim faaliyetlerinin artırılması yoluyla İsrail'in yürüttüğü eylemlerin, sürdürülebilir barışa giden tek yol olan iki devletli çözümü yok ettiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.