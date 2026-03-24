Filistin ve Mısır, İşgal ve Gazze'yi Görüştü

24.03.2026 00:24
Hüseyin eş-Şeyh ve Bedr Abdulati, İsrail saldırılarını ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Şeyh ile Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır'ın Filistin'e verdiği desteğe teşekkür eden Şeyh, önümüzdeki süreçte de koordinasyon ve istişarenin önemine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli siviller ve mallarına yönelik artan saldırılarını kınadıklarını belirterek, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemine dikkati çeken Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılması ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin görevine başlamasının, Filistin yönetiminin sorumluluklarını yeniden üstlenmesine zemin hazırlayacağını ifade etti.

"Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü yerinden etme planına karşı olduklarını" belirten Abdulati, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı."

Taraflar ayrıca, İran'daki gelişmelere yönelik uluslararası ve bölgesel ilginin, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan günlük ihlallerden dikkati saptırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

01:17
Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı
Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı
00:25
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber
Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
00:14
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
