 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Londra'da Filistin Yanlısı Göstericiler BAE System'a İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da Filistin Yanlısı Göstericiler BAE System'a İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en büyük silah üreticilerinden BAE System'ın ofisinin önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, şirketten 'İsrail'e silah satışına son vermesi' çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken 7 Ekim'den bu yana İngiltere'nin birçok şehrinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri ve İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor.

Londra\'da Filistin Yanlısı Göstericiler BAE System\'a İsrail\'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı
20.01.2024 - 18:38,
Abone Ol

İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en büyük silah üreticilerinden BAE System'ın ofisinin önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, şirketten " İsrail'e silah satışına son vermesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken 7 Ekim'den bu yana İngiltere'nin birçok şehrinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri ve İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor.

Başkent Londra'da İngiliz BAE System şirketinin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan protestocular, İsrail'e silah satışı yaptığı gerekçesiyle şirketi "Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla" suçladı.

Ellerinde, "BAE şirketi, Gazze'deki soykırımdan kazanç sağlıyor", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Şimdi acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BAE System şirketinden İsrail'e silah ihracatına son vermesini istedi.

Ayrıca, şirketin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan Filistin yanlısı protestocular ve küçük çocuklardan oluşan bir grup, yere renkli tebeşirlerle "Özgür Filistin", "Barış" ve "Gazze'de ateşkes" yazıları yazdı ve Filistin bayrağı çizdi.

"BAE Systems'ın İsrail ile güçlü bağları var"

Soyadını vermek istemeyen ve gösteride konuşanlardan "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" üyesi James, BAE Systems'ın Avrupa'nın en büyük silah şirketi olduğunu ve İsrail ile de güçlü bağları olduğunu belirtti.

Şirketin, İsrail'e desteğe dayanan bu ilişkisinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan James, şunları söyledi:

"BAE Systems özel bir şirket, ancak tıpkı İsrail'in İngiliz dış politikasında ve stratejisinde merkezi rol oynadığı gibi, BAE Systems da İngiliz dış politikasında ve stratejisinde merkezi rol oynuyor. İngiliz politikacılar ne söylerse söylesin. İngiltere'nin hem İsrail'deki hem de Suudi Arabistan'daki müttefikleri için İngiliz dış politikasında çok önemli rol oynuyor."

-"BAE Systems çalışanları, Gazze'deki bu katliamın suçlu aktörleri"

"İşçi için Yahudi Sesi" (JVL) organizasyonu üyelerinden Gleen de konuşmasında, BAE System'ı, İsrail'e silah satışı yaptığı gerekçesiyle "Gazze'deki katliamın suç ortağı olmakla" itham ederek, şöyle dedi:

"BAE Systems için çalışanlar bu katliamın suçlu aktörleridir. Muhtemelen günlük yaşamlarında kibar, medeni ve diğerlerini önemseyen kişilerdir, ancak evlerine götürdükleri maaş ve ücretler korkunç bir bedel karşılığında kazanılmaktadır. Eğer bu işçilerden herhangi biri bir sendikaya üye ise o zaman sorumluluk onların sendikasına aittir ve örgütlenme, bu silahların yapımını durdurma, yönetime karşı çıkma ve sendika üyelerine tam koruma sağlama sorumluluğu da onlara aittir. Her bir BAE işçisi için, İsrail'e gönderilen tüm bu ürünler üzerinde çalışmayı durdurmak için endüstriyel eylemde bulunmak gibi ahlaki bir sorumluluğunuz var. BAE işçilerine sesleniyorum, 'Gazze'de yaşayanların sizin çocuklarınız, aileniz olduğunu bir düşünün.'"

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Londra, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Filistin Yanlısı Göstericiler BAE System'a İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Londra'da Filistin Yanlısı Göstericiler BAE System'a İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement