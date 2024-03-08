Filistin Yanlısı Göstericiler, Biden'ın Konuşma Yapacağı Kongre'ye Giden Yolu Kapattı - Son Dakika
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Filistin Yanlısı Göstericiler, Biden'ın Konuşma Yapacağı Kongre'ye Giden Yolu Kapattı

Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti. Göstericiler, Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapatırken dev Filistin bayrakları ve acil ateşkes sloganlarıyla oturma eylemi yaptı. Biden'ın konuşması eylem sebebiyle gecikebilir ve polis göstericilere müdahale ederek gözaltına alabilir.

08.03.2024 05:09
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ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Yanlısı Göstericiler, Biden'ın Konuşma Yapacağı Kongre'ye Giden Yolu Kapattı - Son Dakika

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