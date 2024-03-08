Filistin Yanlısı Göstericiler, Biden'ın Konuşma Yapacağı Kongre'ye Giden Yolu Kapattı

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.
ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.
Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.
ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.
Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.
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Türkiye'den katılan Tehctolia Robotics ekibi, New York'ta düzenlenen robot yarışmasında performans sergiledi. Liseli kız öğrenciler, kısa sürede yoğun bir çaba ile hazırladıkları robotlarıyla yarışmada yer aldı. Takım, Türkiye'yi temsil eden ekipler arasında yer aldı ve derece yaparak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor. Okul yönetimi, kız öğrencilerin bu tarz yarışmalara katılması için özel bir çaba gösterdiğini belirtti. Mentörler ise yarışmaların öğrencilerin özgüvenine katkı sağladığını ve ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Bilim insanları İngiltere'nin Güneybatı kıyılarında bulunan falezlerde, dünyanın bilinen en eski fosilleşmiş ormanını bulduklarına inanıyor. Araştırmacılar, buluşlarının Britanya'daki en eski fosilleşmiş ağaçlar ve dünyanın da bilinen en eskileri olduğunu söylüyor. Fosiller, ağaçların çevreyi nasıl şekillendirdiklerini, nehir yataklarını ve kıyı şeritlerini yüzlerce milyon yıl önce nasıl dengede tuttuklarını gösteriyor.
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