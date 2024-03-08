Filistin Yanlısı Göstericiler, Biden'ın Konuşma Yapacağı Kongre'ye Giden Yolu Kapattı

Türk Kız Öğrencilerden Oluşan Robot Takımı New York'ta Yarıştı

Türkiye'den katılan Tehctolia Robotics ekibi, New York'ta düzenlenen robot yarışmasında performans sergiledi. Liseli kız öğrenciler, kısa sürede yoğun bir çaba ile hazırladıkları robotlarıyla yarışmada yer aldı. Takım, Türkiye'yi temsil eden ekipler arasında yer aldı ve derece yaparak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor. Okul yönetimi, kız öğrencilerin bu tarz yarışmalara katılması için özel bir çaba gösterdiğini belirtti. Mentörler ise yarışmaların öğrencilerin özgüvenine katkı sağladığını ve ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.