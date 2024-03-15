Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını kınadı

Filistin Yönetimi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine kara saldırısının "Filistin halkının tamamen yerinden edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nda yer verilen açıklamada, "Refah'a karşı yapılacak bir askeri operasyon, halkımızın tamamına karşı yeni bir katliamın gerçekleşmesi ve halkımızın tamamen yerinden edilmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.
ABD ve uluslararası topluma hitaben "Gazze'de Filistin halkının acılarını ikiye katlayan böylesine bir saldırının önlenmesi için hızla müdahale ederek sorumluluklarını üstlenmesi" çağrısında bulunan Ramallah yönetimi, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından, Hamas'ın ateşkes teklifinin reddedildiği ve Refah'a saldırının da onaylandığını duyurmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO'daki proje tanıtım toplantısında Ulus Meydanı'nın yakında açılacağını duyurdu. Yavaş ayrıca, İş Bankası'nın müze olarak kullanılacağını, Roma Hamamı'nın Kültür Bakanlığı'na geri verildiğini ve EGO'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait binaya taşınacağını belirtti.
Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı. Törende Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, soydaş bir ülkenin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Türkiye ile Macaristan arasında anlamlı temellerin atıldığını vurguladı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Lajos Kossuth'un anısını yaşatmanın önemine değindi.
Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu soruna cevap vermesi gerektiğini belirtti. Kadınlar artık haklarının farkında ve seçimlerde eşitlikten yana oylarını kullanacaklar.
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