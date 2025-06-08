Filistin Yönetimi'nden İnsani Yardım Açıklaması

Filistin Yönetimi, Gazze Şeridi'nde insani yardımları yağmalayan silahlı grupla herhangi bir ilişkisi olmadığını açıkladı.

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bizim resmi bir kurum olarak Yasir Ebu Şebab liderliğindeki Halk Güçleri grubuyla hiçbir bağlantımız yoktur." dedi.

Filistinli yetkili Receb, Hamas'ın insani yardımları yağmalamakla silahlı grupla "hiçbir bağlantılarının" olmadığını vurgulayarak, söz konusu grubun Filistin Devlet Başkanlığı veya meşru yönetime bağlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek reddetti.

"Halk Güçleri" adlı silahlı bir grup, 5 Haziran'da Facebook sayfasında "Filistin meşruiyeti şemsiyesi altında" faaliyet gösterdiğini iddia etmişti.

Grup dün, "Kızılhaç ve İsrail ordusunun koordinasyonu ve koruması altında" Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım götürmeyi planladığını açıklamıştı ancak, Uluslararası Kızılhaç Komitesi bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, iddiaları zımnen kabul etmişti

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

Gazze'deki Filistinlileri yardım dağıtımı gerekçesiyle Refah'a davet etmişti

Hafta başında Gazze Şeridi'nde Yaser Ebu Şebab isimli kişinin liderliğindeki silahlı bir grup, İsrail ordusunun Refah'ta işgal ederek "güvenli bölge" ilan ettiği bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten bir video yayınlamıştı.

Şebab, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktasındaki bölgede kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye davet etmişti.

Filistin basınına göre, geçmişte organize suç örgütü liderliği yapan Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyor.

Hamas kaynakları, Ebu Şebab'ın silahlı adamlarını bölgeye gelen insani yardımları İsrail ordusunun gözetiminde yağmalamakla suçluyor.

İsrail güvenlik teşkilatının, Gazze içinde Hamas'ın yönetimini sonlandırmak için aşiret ve grupları silahlandırma planı basına yansımıştı.