Filistinli Aile Güvenlik İçin Evi Dikenli Tellerle Çeviriyor - Son Dakika
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Filistinli Aile Güvenlik İçin Evi Dikenli Tellerle Çeviriyor

Filistinli Aile Güvenlik İçin Evi Dikenli Tellerle Çeviriyor
11.06.2025 14:30
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Ramallah yakınındaki bir Filistinli, ailesini korumak için evini elektrikli çitlerle çevirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Abdullatif Ebu Alya, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir beldesinde bulunan ailesiyle yaşadığı evi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korumak için dikenli tellerle çevirip elektrik akımına bağlayarak adeta hapishaneye çevirdi.

Ailesini aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerden korumak için başka bir çözüm bulamadığını belirten Ebu Alya, evinin çevresine elektrikli çit sistemi kurdu.

Ebu Alya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin doğu ucunda kalan evinin defalarca saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Ebu Alya, "Evim, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından defalarca saldırıya uğradı. Geçtiğimiz yıl Filistinli bir genç, İsraillilerin açtığı ateş sonucu evimde öldürüldü. Ayrıca bazı araçlar ateşe verildi. Bu olaylar beni evimi ve ailemi korumak için bir yol aramaya yöneltti." dedi.

"Yerleşimcilerin her saldırısında ailem yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullanan Ebu Alya, "Elektrikli ve dikenli telden başka bir çözüm bulamadım." ifadesini kullandı.

Elektrikli çitin yaklaşık 3 bin dolara mal olduğunu belirten Ebu Alya, bu parayı çocuklarına oyun parkı yapmak için biriktirdiğini ancak güvenliğin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Ebu Alya, "Çocuklarım korkmuyor çünkü evlerindeler. Fakat her an bir tehlike ortaya çıkabilir, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler evimizden sadece birkaç metre uzakta." ifadelerini kullandı.

Evinin yakınlarındaki bir çobana işaret eden Ebu Alya, "Mesela bu kişi topraklarımızı gasbeden bir İsrailli. Ona ait inekler her yerde dolaşıyor; her şeyi yiyip yok ediyor. Bu kişi bu yöntemle toprakları kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

İsrailli yerleşimcilerin işlediği suçlar

Ebu Alya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evinin yakınında kendisine ait zeytin bahçesine doğru ilerlemesine izin vermediğini, bahçeye yaklaşan herkese ateş açtıklarını aktardı.

İsrailli yerleşimcilerin kendisini ve bölge sakinlerinden bazılarını sınır dışı etmeye çalıştığını kaydeden Ebu Alya, "Bu topraklarda hiçbir Filistinliyi istemiyorlar ancak biz kalmakta ısrarcıyız. Bir saldırı olması durumunda kendimi ve ailemi inancım ve taşla koruyacağım. Taş bizim tek silahımız." dedi.

Ebu Alya, İsrailli yerleşimcilerin açtığı ateşte evinin duvarında oluşan izleri de gösterdi.

Evinin etrafını dikenli tellerle çevirdikten sonra İsrail ordusunun kendisini sorguladığını ve telleri fotoğrafladığını belirten Ebu Alya, "elektrikli tel" uyarısı yapan tabelalar sorulduğunda, "evini başıboş köpeklerden, yaban domuzlarından ve İsraillilerin saldırılarından korumak için yaptığını" söylediğini aktardı.

Ebu Alya, İsrail makamlarının hakkında kavuşturma yürütmesi ihtimaline ilişkin ise "İşgalciler burada hiçbir Filistinliyi istemiyor. ya bana izin verirler ya da vermezler; başka seçeneğim yok." dedi.

Mugayyir beldesi saldırılara maruz kalıyor

Mugayyir Belediye Başkanı Emin Ebu Alya ise bölgede Ebu Alya'nın yanı sıra dikenli tellerle çevrili çok sayıda evin bulunduğunu söyledi.

Mugayyir beldesinin çatışma hattında kaldığını ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirten Ebu Alya, "Kaç kez saldırı düzenlendiğini artık sayamaz olduk. Her gün ve her gece Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı düzenlemesini bekliyoruz." dedi.

Ebu Alya, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Mugayyir beldesinin çevresine 6 yerleşim karakolu kurulduğunu; beldedeki ablukanın sıkılaştırıldığını belirtti.

İsrail makamlarının biri hariç beldeye giden tüm yolları kapattığını; bu yol yakınlarına da bir yerleşim birimi (karakolu) kurduğunu kaydeden Ebu Alya, "Mugayyir beldesi yerleşim birimleri nedeniyle topraklarının çoğunu kaybetti. Arazi alanı 43 bin dönümken geriye sadece 980 dönüm kaldı." dedi.

İsrailli yerleşimciler organize şekilde saldırılar düzenliyor

Ebu Alya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin askeri eğitim aldığına işaret ederek, çoğunun İsrail ordusundan ve silahlı olduğunu, organize ve planlı saldırılar düzenlediklerini belirtti .

Beldenin dış mahallelerinde yaşayanların, ailelerini korumak için evlerini dikenli tellerle çevreleyerek adeta bir hapishaneye dönüştürmek zorunda kaldığını kaydeden Ebu Alya, yaşadıkları durumu şu sözlerle ifade etti:

"Kendiniz ve aileniz için bir hapishane inşa ettiğinizi hayal edin. Çocuklar, bahçede rahatça oyun oynamak yerine gerçek bir hapishaneye uyanıyorlar."

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da 415 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, ramallah, Politika, Güncel, İsrail, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Aile Güvenlik İçin Evi Dikenli Tellerle Çeviriyor - Son Dakika

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