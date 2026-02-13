Filistinli Aileler Ürdün Vadisi'nden Kaçıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistinli Aileler Ürdün Vadisi'nden Kaçıyor

13.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan İsrail saldırıları nedeniyle 7 Filistinli aile, Ürdün Vadisi'nden göç etmek zorunda kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinden 7 Filistinli aile, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle evlerini sökerek bölgeden ayrıldı.

Tubas Valiliği'nde Ürdün Vadisi dosyasından sorumlu Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Meyte köyünde yaşayan 7 ailenin, sabah saatlerinde barınaklarını sökerek başka bir bölgeye göç etttiğini belirtti.

Fanatik İsraillilerin gece el-Meyte köyünde boş çadırları ateşe verdiğini, bunun son dönemde artan saldırıların bir parçası olduğunu anlatan Bişarat, söz konusu saldırıların darp, kundaklama, hayvan hırsızlığı, otlatmanın engellenmesi ve tarım arazilerinin tahrip edilmesini içerdiğini aktardı.

Yaşananların bölge sakinlerini sürekli korku ve tedirginlik içinde yaşamaya zorladığını dile getiren Bişarat, ailelerin herhangi bir koruma ya da destek bulamadığını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Meyte köyü halkı, İsrail'in yıkım ve zorunlu göç tehdidiyle mücadele etmeye çalışıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil, bölgede saldırıların arttığına dikkati çekiliyor. Bu süreçte öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığı aktarıldı.

Resmi verilere göre saldırılar, fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarlaların yakılması, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, mülklere el konulması ve evler ile tarımsal yapıların yıkımını kapsıyor. Bu saldırılar sonucunda daha önce de 125 Filistinli ailenin yerinden edildiği bildirilmişti.

Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların işgal altındaki Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunarak, bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Aileler Ürdün Vadisi'nden Kaçıyor - Son Dakika

Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:25
Antalya Havalimanı’ndan kalkışa hazırlanan uçağın tekerlekleri yerinden çıktı Yaralanan olmadı
Antalya Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan uçağın tekerlekleri yerinden çıktı! Yaralanan olmadı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:34:02. #7.11#
SON DAKİKA: Filistinli Aileler Ürdün Vadisi'nden Kaçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.