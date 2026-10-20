Filistinli aktivist Mahmud Halil, sınır dışı riskine karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu - Son Dakika
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Filistinli aktivist Mahmud Halil, sınır dışı riskine karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

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Filistinli Mahmud Halil, sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek temyiz kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sundu. Halil, kararın binlerce göçmeni ilgilendirdiğini belirtirken DHS, Trump yönetiminin yasal ve anayasal yetkisi dahilinde hareket ettiğini savundu.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen Filistinli aktivist Mahmud Halil, Yüksek Mahkeme'den, temyiz mahkemesinin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek kararının bozulmasını talep etti.

Halil, Yüksek Mahkeme'ye Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindeki Üçüncü Temyiz Mahkemesinin bu yılın başında aldığı bir karara ilişkin dilekçe sundu.

Dilekçesinde Temyiz Mahkemesinin, "göçmenlik mahkemeleri her davayı tamamen değerlendirene kadar federal mahkemelerin göçmenlerin gözaltına alınmasının yasallığını inceleme yetkisi olmadığına" hükmeden kararı bozmasını talep eden Halil, ayrıca yaptığı açıklamada bu konunun kendisinin yanı sıra binlerce göçmeni ilgilendirdiğini belirtti.

Halil, kararın bozulması halinde diğer kişilerin de ABD Başkanı Donald Trump yönetimine itiraz etmesine ve göçmenlikle ilişkili gözaltıların uzun sürmemesine olanak sağlayacağını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada ise ülkede yaşamak ve eğitim görmek için vize ya da yeşil kart almanın "bir ayrıcalık" olduğu ifade edilerek Trump yönetiminin Halil ve diğer yabancı aktivistlere yönelik "yasal ve anayasal yetkisi dahilinde hareket ettiği" savunuldu.

Açıklamada Halil'e, düzensiz göçmenlere yönelik "CBP Home" adlı uygulamayı kullanarak ülkeyi gönüllü şekilde terk etmesi çağrısı yapıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki temyiz mahkemesi, 15 Ocak'ta Halil'in serbest kalmasını sağlayan kararı bozarak Filistinli aktivisti yeniden gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin önünü açmıştı.

Mahkeme ayrıca göçmenlik davalarının kanunen farklı usullerle ele alındığını ve bu nedenle bir bölge mahkemesinin söz konusu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını belirtmişti.

10 Nisan'da Halil'in sınır dışı edilmesi yönünde alınan mahkeme kararının iptali için yaptığı başvuru reddedilmişti.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, Mart 2025'te eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, yeşil kart sahibi olup daimi ikamet statüsünde bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulmuştu.

Hakkındaki iddiaların "tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı" gerekçesiyle Halil, 20 Haziran 2025'te kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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