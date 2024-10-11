Filistinli anne, İsrail'in saldırılarında kaybettiği ikiz bebeklerinin ölüm ve doğum belgelerini aynı anda aldı - Son Dakika
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Filistinli anne, İsrail'in saldırılarında kaybettiği ikiz bebeklerinin ölüm ve doğum belgelerini aynı anda aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda ikizlerini kaybeden Filistinli anne, bebeklerinin ölüm ve doğum belgelerini aynı anda teslim almanın acısını yaşadı.

11.10.2024 18:46
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda ikizlerini kaybeden Filistinli anne, bebeklerinin ölüm ve doğum belgelerini aynı anda teslim almanın acısını yaşadı.

İsrail'in mart ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alması sonucu biri kız biri erkek ikiz bebeklerin de aralarında bulunduğu aynı aileden yaklaşık 23 kişi hayatını kaybetti.

Anne olmayı 11 yıl bekleyen ve tedavi olan Ranya Ebu Anze (36), İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarına başladığı Ekim 2023'te doğum yaparak, ikizleri Visam ve Naim'i kucağına aldı.

Ebu Anze, 11 yıl çocuk özleminin ardından kucağına aldığı ikizlerini doğumdan sadece 6 ay sonra İsrail saldırısında kaybetmenin acısını yaşadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle bebeklerinin doğum belgesini çıkaramayan Ebu Anze, İsrail'in katlettiği 6 aylık ikizlerinin doğum ve ölüm belgelerini aynı anda aldı.

AA muhabirine konuşan Ebu Anze, "11 yıllık bekleyişten sonra bebeklerimle kısa da olsa mutlu zamanlar geçirdim. Çocuk sahibi olmak için çok uğraştım, bu soruna çözüm bulmak için doktor doktor dolaştım, ancak çocuklarım doğduktan kısa bir süre sonra şehit oldu." dedi.

Acılı anne, "İsrail saldırıları yüzünden doğdukları sırada doğum belgesi çıkaramadığım ikizlerim Visam ve Naim'in doğum ve ölüm belgelerini aynı anda aldım." diye konuştu.

Ailesinden 23 kişiye veda etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı sırada hamile olduğunu ifade eden Ebu Anze, "Yaşadığım korku sonucu sekizinci ayda erken doğum yaptım ve bebeklerim savaşın başında doğmuş oldu." dedi.

Ebu Anze, "İsrail evimizi akşam biz uyurken bombaladı. İkizlerim Visam ve Naim, eşim ve ailemden birçok kişi daha şehit oldu, bense hiçbir yara almadan hayatta kaldım." ifadelerini kullandı.

Bebeklerine hep kıyafet ve oyuncaklar almayı hayal ettiği anlatan Filistinli anne, İsrail'in bu hayali ondan çaldığını ifade etti.

Refah'taki En-Neccar Hastanesi'ne kaldırılan ikiz bebeklerinin vefat ettiği haberini aldığı anları tarif eden acılı anne, "Onlara veda etmek çok zor bir duyguydu. Bebeklerimle birlikte ailemden 23 kişiye veda ettim." dedi.

Ebu Anze, bir yılı aşkın süredir büyük zorluklarla ve acılarla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'ndeki İsrail soykırımının sona ermesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli anne, İsrail'in saldırılarında kaybettiği ikiz bebeklerinin ölüm ve doğum belgelerini aynı anda aldı - Son Dakika

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